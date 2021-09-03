Güral yolda

Gelecek sezon 1. Lig'e yükselmek için transferde kolları sıvayan Sakaryaspor, hücum hattını güçlendirmek istiyor. Bursaspor'dan ayrılan Ozan Sol'u kadrosuna katan yeşil-siyahlılar, bu kez Emre Güral'a kanca attı. Son olarak Ankaragücü'nde forma giyen forvetle görüşmelerini sürdüren Sakaryaspor'un, büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. Tarafların son kez masaya oturacağı ve resmi imzaların atılacağı bildirildi. Kariyerine Almanya'da başlayan 32 yaşındaki gurbetçi forvet, 2011 yılında Bucaspor'la Türkiye'ye adım attı. Emre, daha sonra 600 bin euro bedelle Trabzonspor'a transfer oldu.



ESKİŞEHİR'DE YILDIZI PARLADI



Ardından Eskişehirspor'un yolunu tutan tecrübeli oyuncu, en istikrarlı performansını Es-Es'te gösterdi. 56 maçta kırmızı-siyahlı formayı sırtına geçiren Emre, 24 kez ağları sarstı. Antalyaspor, Alanyaspor, Türkgücü München gibi takımlarda top koşturan başarılı oyuncu, son olarak Ankaragücü'nde görev yaptı. Sarı-lacivertli formayı 27 maçta terletirken; 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Türkiye A2 Milli Takımında da 7 maça çıkarken; 2 gol kaydetti. Santrforun yanı sıra kanatlarda da görev yapan Emre, uzaktan golleriyle dikkat çekiyor.