Bahri Can Avcı Adana Demir’den Kocaelispor’da

Körfez ekibi, Sarıyerspor'un sağ beki Bahri Can Avcı'yı 2 yıllığına kadrosuna kattı. 25 yaşındaki sağ bek geçen sezon 25 maçta forma giymiş ve 1 gol, 1 asistle oynamıştı. Yeşil-siyahlılar bu sezon Yiğit Ali Bayrak, Berkay Samancı, Batuhan Er, Bayram Olgun, Gökhan Meral ve Dilaver Güçlü'yü de almıştı. Kocaeli iç transferde ise 1 yıllık mukavelesi bulunan Taha Batuhan Yayıkçı'nın kontratını 2022'ye kadar uzattı. 24 yaşındaki stoper geçen sezon 26 maça çıkmıştı.