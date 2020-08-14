Bahri Can Avcı Adana Demir’den Kocaelispor’da
TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor iki imza gerçekleştirdi. Sarıyer’in sağ beki Bahri Can ile 2 yıllık imzalandı. Taha Batuhan Yayıkçı’nın kontratı 2022’ye uzatıldı.
Körfez ekibi, Sarıyerspor'un sağ beki Bahri Can Avcı'yı 2 yıllığına kadrosuna kattı. 25 yaşındaki sağ bek geçen sezon 25 maçta forma giymiş ve 1 gol, 1 asistle oynamıştı. Yeşil-siyahlılar bu sezon Yiğit Ali Bayrak, Berkay Samancı, Batuhan Er, Bayram Olgun, Gökhan Meral ve Dilaver Güçlü'yü de almıştı. Kocaeli iç transferde ise 1 yıllık mukavelesi bulunan Taha Batuhan Yayıkçı'nın kontratını 2022'ye kadar uzattı. 24 yaşındaki stoper geçen sezon 26 maça çıkmıştı.
- 14.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bahri Can Avcı Adana Demir’den Kocaelispor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.