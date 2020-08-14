Bahri Can Avcı Adana Demir’den Kocaelispor’da - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler TFF 2. Lig Bahri Can Avcı Adana Demir’den Kocaelispor’da

Adana Demir’den ’da

Bahri Can Avcı Adana Demir’den Kocaelispor’da

2. Lig'de mücadele edecek olan iki imza gerçekleştirdi. Sarıyer’in sağ beki Bahri Can ile 2 yıllık imzalandı. ’nın kontratı 2022’ye uzatıldı.

Körfez ekibi, Sarıyerspor'un sağ beki 'yı 2 yıllığına kadrosuna kattı. 25 yaşındaki sağ bek geçen sezon 25 maçta forma giymiş ve 1 gol, 1 asistle oynamıştı. Yeşil-siyahlılar bu sezon Yiğit Ali Bayrak, Berkay Samancı, Batuhan Er, Bayram Olgun, Gökhan Meral ve Dilaver Güçlü'yü de almıştı. iç transferde ise 1 yıllık mukavelesi bulunan 'nın kontratını 2022'ye kadar uzattı. 24 yaşındaki stoper geçen sezon 26 maça çıkmıştı.

  1. 14.8.2020
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