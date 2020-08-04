Devleri peşine takan Yiğit Kerem kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?
TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa FK forması giyen Yiğit Kerem ile Fenerbahçe ve Anderlecht ilgileniyor. Peki, Yiğit Kerem kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?
TFF 2. Lig kulüplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün 15 yaşındaki oyuncusu Yiğit Kerem'e Fenerbahçe ve Belçika ekibi Anderlecht talip oldu.
YİĞİT KEREM KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?
Yiğit Kerem 25 Kasım 2004 tarihinde dünyaya gelmiştir. Futbola 2014 yılında Manisa FK kulübünde başlamıştır. 2019 yılında profesyonel olmuştur. Orta saha oyuncusu bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 karşılaşmaya çıktı. Yiğit Kerem ile Anderlecht ve Fenerbahçe ilgileniyor.
- 04.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Devleri peşine takan Yiğit Kerem kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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