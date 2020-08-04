Devleri peşine takan Yiğit Kerem kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 2. Lig Yiğit Kerem kimdir?

Devleri peşine takan kimdir? ? Hangi pozisyonda oynuyor?

Devleri peşine takan Yiğit Kerem kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

TFF 2. Lig ekiplerinden FK forması giyen ile ve Anderlecht ilgileniyor. Peki, Yiğit Kerem kimdir? ? Hangi pozisyonda oynuyor?

TFF 2. Lig kulüplerinden Futbol Kulübü'nün 15 yaşındaki oyuncusu 'e ve Belçika ekibi Anderlecht talip oldu.

YİĞİT KEREM KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Yiğit Kerem 25 Kasım 2004 tarihinde dünyaya gelmiştir. Futbola 2014 yılında Manisa FK kulübünde başlamıştır. 2019 yılında profesyonel olmuştur. Orta saha oyuncusu bu sezon 'nda 2 karşılaşmaya çıktı. Yiğit Kerem ile Anderlecht ve Fenerbahçe ilgileniyor.

  1. 04.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Devleri peşine takan Yiğit Kerem kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA