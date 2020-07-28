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28 Temmuz 2020, Salı
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1. ’e son bilet A Spor’da

TFF 1. Lig’e son bilet A Spor’da

2. play-off finalinde Manisa FK ile Tuzlaspor ’da karşılaşıyor. ve Bandırma’dan sonra 1. Lig’e çıkacak son takım A Spor ekranlarında belli olacak. Dev heyecan 21.00’de başlayacak ve hakem Ümit Öztürk olacak.

1. playoff finalinde ile , Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 21.00'de başlayacak müsabakayı kokartlı hakem yönetecek.

HEDEFE YÜRÜYORUZ
Play-off'ta adını finale yazdıran Fatih Karagümrük'te büyük sevinç yaşanıyor. Teknik sorumlu Atılay Canel, hedefe doğru yürüdüklerini ve mutlu olduklarını söyledi. Canel, "Geçen seneden beri hedefimiz bizim bu ligde 2. Lig'den 1. Lig'e çıkmak, 1. Lig'den de Süper Lig'e çıkmaktı. Hedefimiz bu. Tekrar futbolcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 28.7.2020
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