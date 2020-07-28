TFF 2. Lig play-off finalinde Manisa FK ile Tuzlaspor Antalya’da karşılaşıyor. Samsun ve Bandırma’dan sonra 1. Lig’e çıkacak son takım A Spor ekranlarında belli olacak. Dev heyecan 21.00’de başlayacak ve hakem Ümit Öztürk olacak.
TFF 1. Lig playoff finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 21.00'de başlayacak müsabakayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
HEDEFE YÜRÜYORUZ
Play-off'ta adını finale yazdıran Fatih Karagümrük'te büyük sevinç yaşanıyor. Teknik sorumlu Atılay Canel, hedefe doğru yürüdüklerini ve mutlu olduklarını söyledi. Canel, "Geçen seneden beri hedefimiz bizim bu ligde 2. Lig'den 1. Lig'e çıkmak, 1. Lig'den de Süper Lig'e çıkmaktı. Hedefimiz bu. Tekrar futbolcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
- 28.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
TFF 1. Lig’e son bilet A Spor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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