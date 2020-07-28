TFF 1. Lig’e son bilet A Spor’da

TFF 1. Lig playoff finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 21.00'de başlayacak müsabakayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



HEDEFE YÜRÜYORUZ

Play-off'ta adını finale yazdıran Fatih Karagümrük'te büyük sevinç yaşanıyor. Teknik sorumlu Atılay Canel, hedefe doğru yürüdüklerini ve mutlu olduklarını söyledi. Canel, "Geçen seneden beri hedefimiz bizim bu ligde 2. Lig'den 1. Lig'e çıkmak, 1. Lig'den de Süper Lig'e çıkmaktı. Hedefimiz bu. Tekrar futbolcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.