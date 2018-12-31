Samsun şaha kalktı – Fotomaç – 31 Aralık 2018
31 Aralık 2018, Pazartesi
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şaha kalktı

Samsun şaha kalktı

Şampiyonluğu kafasına koyan , Bünyamin Karataş’a imza attırdı. Hedefte eski golcü Abdülkadir Özgen ve kaliteli bir stoper var

2. Lig 'ta sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan , devre arası dönemine hızlı başladı. 'tan Onur Eriş, Erbaa'dan Nurullah Aslan ve 'dan Yılmaz Özeren'i transfer eden kırmızı-beyazlıların son bombası Bünyamin Cesur Karataş oldu. 22 yaşındaki orta sahayla anlaşan ekibi, imzayı atacak.

ERCAN YAZICI'NIN YERİNE
Samsunspor'un yeni hedefi forması giyen eski Samsunspor'lu . Taraftarın çok istediği 32 yaşındaki golcü, bu sezon 1. Lig'de 14 maçta 2 gol atıp, 1 asist yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Özgen'in ardından stopere takviye yapmak istiyor. Sakatlanan 24 yaşındaki Ercan Yazıcı'nın boşluğunu doldurmak isteyen , kaliteli bir isim arıyor.

  1. 31.12.2018
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