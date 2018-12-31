Samsun şaha kalktı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Samsunspor, devre arası transfer dönemine hızlı başladı. Zonguldak'tan Onur Eriş, Erbaa'dan Nurullah Aslan ve Hatay'dan Yılmaz Özeren'i transfer eden kırmızı-beyazlıların son bombası Bünyamin Cesur Karataş oldu. 22 yaşındaki orta sahayla anlaşan Karadeniz ekibi, imzayı atacak.



ERCAN YAZICI'NIN YERİNE

Samsunspor'un yeni hedefi Balıkesirspor forması giyen eski Samsunspor'lu Abdulkadir Özgen. Taraftarın çok istediği 32 yaşındaki golcü, bu sezon 1. Lig'de 14 maçta 2 gol atıp, 1 asist yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Özgen'in ardından stopere takviye yapmak istiyor. Sakatlanan 24 yaşındaki Ercan Yazıcı'nın boşluğunu doldurmak isteyen Samsun, kaliteli bir isim arıyor.