Samsun şaha kalktı
Şampiyonluğu kafasına koyan Samsunspor, Bünyamin Karataş’a imza attırdı. Hedefte eski golcü Abdülkadir Özgen ve kaliteli bir stoper var
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Samsunspor, devre arası transfer dönemine hızlı başladı. Zonguldak'tan Onur Eriş, Erbaa'dan Nurullah Aslan ve Hatay'dan Yılmaz Özeren'i transfer eden kırmızı-beyazlıların son bombası Bünyamin Cesur Karataş oldu. 22 yaşındaki orta sahayla anlaşan Karadeniz ekibi, imzayı atacak.
ERCAN YAZICI'NIN YERİNE
Samsunspor'un yeni hedefi Balıkesirspor forması giyen eski Samsunspor'lu Abdulkadir Özgen. Taraftarın çok istediği 32 yaşındaki golcü, bu sezon 1. Lig'de 14 maçta 2 gol atıp, 1 asist yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Özgen'in ardından stopere takviye yapmak istiyor. Sakatlanan 24 yaşındaki Ercan Yazıcı'nın boşluğunu doldurmak isteyen Samsun, kaliteli bir isim arıyor.
- 31.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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