Mertcan Çam'ı darp eden Emin Yetim yeniden başkan
TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor'da futbolcusu Mertcan Çam'ı darp ettiği gerekçesiyle PFDK tarafından ömür boyu statlara girememe cezası alan Emin Yetim, yeniden başkanlığa seçildi.
Şanlıurfaspor Kulübünün olağan genel kurulunda Emin Yetim, yeniden başkanlığa seçildi. Geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için bugüne ertelenen olağan genel kurul, kent merkezindeki Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda yapıldı.
Kongrede, divan heyeti oluşturulduktan sonra yönetim ve denetim kurulu raporları okundu.
Ardından yapılan oylamada, tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Emin Yetim, yeniden göreve getirildi.
Seçimin ardından konuşan Yetim, delegelere desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Şanlıurfaspor'u hak ettiği yere getirmek için kamuoyundan destek isteyen Yetim, işlerinin kolay olmadığını dile getirdi.
MERTCAN ÇAM'I DARP ETMİŞTİ
Futbolcusu Mertcan Çam'ı Aralık 2017'de darp ettiği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından sürekli hak mahrumiyetiyle cezalandırılan Emin Yetim'in, ömür boyu statlara girememe cezası bulunuyor.
- 18.6.2018 08:26
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Fanatik fenerli Fenerbahçeli olduğu için cok severim ama çok karektersiz çıktı istifa edip gitsen taraftar seni daha çok severdi hiçbirzaman sözünde durmadn
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Belli bir mesafede kalarak,, kimseyi deshonore etmeden, incitmeden, tatli bir üslûpla bir devri kapatiyor !
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
alik sayın başkan ali koç. aykut kocaman bi işe yaramadı.iyi ki başkan oldunuz daha bu hoca ile bir yıl daha başarısızlık kupasızlık sürer giderd
Mertcan Çam'ı darp eden Emin Yetim yeniden başkan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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