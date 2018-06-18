Mertcan Çam'ı darp eden Emin Yetim yeniden başkan – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    'ı darp eden yeniden başkan

    Mertcan Çam'ı darp eden Emin Yetim yeniden başkan

    2. Lig ekibi Şanlıurfaspor'da futbolcusu 'ı darp ettiği gerekçesiyle tarafından ömür boyu statlara girememe cezası alan , yeniden başkanlığa seçildi.

    Şanlıurfaspor Kulübünün olağan genel kurulunda , yeniden başkanlığa seçildi. Geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için bugüne ertelenen olağan genel kurul, kent merkezindeki Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda yapıldı.

    Kongrede, divan heyeti oluşturulduktan sonra yönetim ve denetim kurulu raporları okundu.

    Ardından yapılan oylamada, tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Emin Yetim, yeniden göreve getirildi.

    Seçimin ardından konuşan Yetim, delegelere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

    Şanlıurfaspor'u hak ettiği yere getirmek için kamuoyundan destek isteyen Yetim, işlerinin kolay olmadığını dile getirdi.



    MERTCAN ÇAM'I DARP ETMİŞTİ
    Futbolcusu 'ı Aralık 2017'de darp ettiği gerekçesiyle tarafından sürekli hak mahrumiyetiyle cezalandırılan Emin Yetim'in, ömür boyu statlara girememe cezası bulunuyor.

    1. 18.6.2018 08:26
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