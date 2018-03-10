Yiğido’da sarı alarm
KASIMPAŞA ile evinde bugün kritik bir karşılaşmaya çıkacak Sivas, sahasındaki 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek isterken, 8 futbolcusunun da sarı kart ceza sınırında bulunmasının stresini yaşayacak. Kırmızı-beyazlılarda Papp, Auremir, Hakan Arslan, Bifouma, N'Dinga, Kone, Emre Kılınç ve Hakan Bilgiç, ceza sınırında bulunuyor.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:47
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