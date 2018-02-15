Sakaryaspor'da 5 imza
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri şehre genç yetenekler kazandırmaya devam ediyor.
Tam donanımlı bir tesise sahip oldukları için mutlu olduklarını ifade eden Tamer İlaçan, "Öğrencilerimizi tesisimizde yalnızca fiziksel olarak eğitmiyoruz. Zihinsel ve mental gelişimlerini destekleyecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Tesisimizde ders odaları, etüt ile seminer salonları bulunmakta. Tam donanımlı bir tesise sahip olduğumuz için mutluyuz. Tesisimizde misafir ettiğimiz takımlar buradan ayrılırken övgü dolu sözler sarfediyor. Büyükşehir Belediyemize sunmuş olduğu imkanlar için minnettarız. Spora ve sporcuya vermiş olduğu destekler için Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:31
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İki yolcu birden
Toplam 10
Yorum
FARAN En kaliteli bölgen defans olacak arkadaş.. Uğur gibi düz oyuncularla kafaya oynayamazsın.
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Toplam 10
Yorum
oğuz Ali Koç gelecek! Fenerbahçe'de yüzler ilelebet gülecek!
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Toplam 15
Yorum
metin,ali,feyyaz madem oyle yapmis, atin yedege, sampiyonlar ligindede oynatmayin, onun yerinde tolgay oynasin, 10 kati daha fazla asist ve gol atar
Sakaryaspor'da 5 imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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