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Düelloda eşitlik

Mersin’de oynanan karşılaşmada; Strandberg, Kerim, ve Kilama’nın gollerine Erdoğan Yeşilyurt ve Buksa (2) ile karşılık veren Antalyaspor, 1 puanı kurtardı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Düelloda eşitlik

Mersin'de iki Akdeniz ekibinin gol düellosuna sahne olan karşılaşmada taraflar 1'er puanla yetindi: 3-3... Yaşadığı deprem felaketi nedeniyle maçlarını komşu şehirde oynayan Hatayspor, 19. dakikada Lamkel'in ortasında Strandberg ile öne geçti. Bu gole 35'te Erdoğan ile karşılık veren Antalyaspor, ilk yarıyı berabere bitirdi. Konuk ekip 57'de Bünyamin'in ortasında Adam Buksa ile golü atarak 2-1 öne geçti. Ev sahibi Hatayspor, 62'de Kerim Alıcı'nın nefis golüyle skora denge getirdi: 2-2.

HELTON SAKATLANDI

71. dakikada Ghoulam ortaladı, Kilama topu ağlara gönderdi: 3-2. Adam Buksa, 85'te Rivas'ın müdehalesiyle yerde kaldı. 4 dakikalık VAR incelemesi sonrası penaltı noktasına gelen Buksa, skoru 3-3'e getirdi. 90'da sakatlanan kaleci Helton'un yerine kaleye orta saha oyuncusu Safuri geçti. Safuri 90+7'de Aburjania'nın şutunu çizgiden çelerken, Volkan Demirel kırmızı kart gördü.

SAFURI KALEYE GEÇTİ

Konuk Antalyaspor oyuncu değişikliği hakkını kullandığı için sakatlanan Helton'un yerine kaleye Safuri geçti. 7 dakika eldivenleri giyen İsrailli orta saha oyuncusu, gol yemeyerek alkışları aldı.

VOLKAN DEMİREL ÇILDIRDI!

Hatayspor'un hocası Volkan Demirel, 90. dakikada maç tamamlanmadan sinirli bir şekilde soyunma odasına gitti. Kısa süre sonra sahaya geri dönen Demirel, bitiş düdüğü sonrası hakem Yiğit Arslan'a itirazlarını sürdürünce kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

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