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Hatayspor Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Mersin'de başladı

Son dakika spor haberleri... Hatayspor, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına Mersin'de başladı. İşte detaylar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 08:59
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Hatayspor Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Mersin'de başladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına Mersin'in Erdemli ilçesinde başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Erdemli Belediyesi Çim Saha Tesisleri'nde gerçekleşti. Futbolcuların dar alan çalışması yaptığı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Hatayspor, 11 Kasım Cumartesi saat 19.00'da Mersin Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak.

Bu arada, Hatay ekibinin, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan tesise yerleştiği, antrenmanlarını ise bir süre Erdemli Belediyesi Çim Saha Tesisleri'nde gerçekleştireceği bildirildi.

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