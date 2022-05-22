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Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan istifa etti!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Akdeniz ekibinde teknik direktör Ömer Erdoğan, Giresunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, görevi bırakma kararı aldığını söyledi. İşte o sözler...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 21:42 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 21:53
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan istifa etti!

Süper Lig'in son haftasında sahasında Giresunspor'u 4-1 mağlup eden Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, maç sonu istifa kararı aldığını söyledi.

Maçla ilgili konuşan Erdoğan, "Maçla ilgili bir şey söylemeyeceğim, rakibimiz gençlerle geldi. İyi mücadele ettiler. Bizim için son maç da olsa galibiyet almak önemli." dedi.

Hatayspor'da görevine devam etmek istemediğini söyleyen genç teknik adam, "Bugün asıl konu, burada iki senedir görev alıyorum. Başta Onursal Başkanımız Lütfü Savaş'a teşekkür ediyorum. Süper Lig'e ilk kez çıkan takımı bize emanet etti. Bu süreçte birlikte güzel hikayeler yazdık. Zor dönemlerde arkamızda durdu. Motivasyonumuzu bozacak yönetim tarzı hiç görmedik, bu konuda şanslıydık. Biz de ekibimle iki senenin, 1.5 senesini çok başarılı geçirdik. Son birkaç ayda inişler çıkışlar oldu. Ben, bugün veda etmek istiyorum. Başkanımla toplantı yapacağım, kendisinden müsaade isteyeceğim. Önümüzdeki yıl Hatayspor'da görev almayı düşünmüyorum. Yanlış anlaşılmasın, biz bu şehri ve camiayı çok sevdik ama böyle bir karar verdim. İnşallah başkanım da destek verir bu kararıma." şeklinde konuştu.

Ömer Erdoğan, başka bir kulüple mi anlaştığı yönünde gelen soruya, "Şu an içi herhangi bir kulüple anlaşmam, adım yok. Öyle bir şey yok. Şu an kararım burada devam etmemek." diye karşılık verdi.

Ömer Erdoğan, son olarak, "Oyuncularıma soyunma odasında açıkladım. Bu kararımdan ailem ve teknik ekibim dışında kimsenin haberi yok. Başkana da bu akşam ileteceğim" ifadelerini kullandı.

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