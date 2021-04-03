Boupendza Hatayspor Galatasaray maçında oynayacak mı? Resmen açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ın konuk edecek Hatayspor'da basın sözcüsü Rahmi Vardı, açıklamalarda bulundu.

Vardı, Gabon Milli Takımı'nda corona virüsü testi pozitif çıkan ve daha sonra negatife dönen Aaron Boupendza'nın sarı-kırmızılı takımla oynanacak maçta görev alıp almayacağıyla ilgili konuştu.

Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı'nın açıklaması şu şekilde;

Gabon Milli Takımı'ndan bu sabah dönen oyuncumuz Aaron Boupendza'nın Türkiye'de yapılan ikinci testi de negatif çıkmıştır, oynamasında bir sakınca kalmamıştır. Oyuncumuzun oynayıp oynamaması ile ilgili kararı hocamız verecektir.