Haberler Hatayspor Boupendza Hatayspor Galatasaray maçında oynayacak mı? Resmen açıklandı

Boupendza maçında oynayacak mı? Resmen açıklandı

Son dakika spor haberleri: 'in 32. haftasında 'ın konuk edecek 'da basın sözcüsü , açıklamalarda bulundu. Vardı, 'nda corona virüsü testi pozitif çıkan ve daha sonra negatife dönen 'nın sarı-kırmızılı takımla oynanacak maçta görev alıp almayacağıyla ilgili konuştu.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 16:29
Boupendza Hatayspor Galatasaray maçında oynayacak mı? Resmen açıklandı

'in 32. haftasında 'ın konuk edecek 'da basın sözcüsü , açıklamalarda bulundu.

Vardı, 'nda corona virüsü testi pozitif çıkan ve daha sonra negatife dönen 'nın sarı-kırmızılı takımla oynanacak maçta görev alıp almayacağıyla ilgili konuştu.

Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı'nın açıklaması şu şekilde;

Gabon Milli Takımı'ndan bu sabah dönen oyuncumuz Aaron Boupendza'nın 'de yapılan ikinci testi de negatif çıkmıştır, oynamasında bir sakınca kalmamıştır. Oyuncumuzun oynayıp oynamaması ile ilgili kararı hocamız verecektir.

SON DAKİKA