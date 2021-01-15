Hatay şov başladı

Altınordu’dan Muhammed Mert’e 3.5 yıllık imza attıran Hatayspor, Barbosa ile Mirkan’ı gönderdi.
Hatayspor HaberleriGiriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 00:00Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 06:50
Süper Lig'in flaş ekibi Hatayspor, transferde hareketli saatler yaşıyor. Bordo-beyazlılar, Altınordu'dan ayrılan Muhammed Mert ile 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Altınordu ile 7 lig, 2 kupa maçı olmak üzere toplam 9 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda takımına gol ve asist katkısı yapmadı. Öte yandan Güney ekibinde iki de ayrılık yaşandı. Geçen sezonki şampiyonlukta pay sahibi olan Mirkan Aydın ve Barbosa ile yollar ayrıldı.