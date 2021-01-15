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Hatay şov başladı

Altınordu’dan Muhammed Mert’e 3.5 yıllık imza attıran , ile Mirkan’ı gönderdi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 00:00 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 06:50
Hatay şov başladı
'in flaş ekibi , transferde hareketli saatler yaşıyor. Bordo-beyazlılar, Altınordu'dan ayrılan Muhammed Mert ile 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Altınordu ile 7 lig, 2 kupa maçı olmak üzere toplam 9 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda takımına gol ve asist katkısı yapmadı. Öte yandan Güney ekibinde iki de ayrılık yaşandı. Geçen sezonki şampiyonlukta pay sahibi olan ve ile yollar ayrıldı.
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