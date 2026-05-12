Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A101'de bu hafta perşembe günü hangi indirimler var?

A101'in her hafta merakla beklenen ve teknolojik aletlerden mutfak gereçlerine, beyaz eşyadan tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpaze sunan 14 Mayıs 2026 Perşembe "Aldın Aldın" kataloğu yayınlandı. Bu hafta özellikle anneler günü sonrasına denk gelen fırsatlar ve yaz hazırlığı ürünleri ön plana çıkıyor. İşte 14 Mayıs 2026 Perşembe gününden itibaren A101 market raflarında yer alacak indirimli ürünlerin listesi ve öne çıkan fırsatlar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 14:36 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2026 07:51
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 14 MAYIS

ONVO 85V Q90F3UA: 85" Frameless 4K Ultra HD Google QLED TV – 49.999 TL

ONVO OVPS120F: 120W Taşınabilir Bluetooth Hoparlör – 10.999 TL

NORDMENDE 55NM1105: 55" 4K Whale TV – 18.999 TL

TOSHIBA 50UV2363DT/50UV1563DT: 50" 4K Ultra HD Vidaa TV – 18.499 TL

ONVO 32VQ80F2HA: 32" Frameless HD Whale OS 10 QLED TV – 7.999 TL

Vince Draje Çikolatalı Badem Şeker 150 g: 99 TL

Vince Romeo Badem Dolgulu Çikolata 150 g: 89 TL

Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata 350 g: 289 TL

Ülker Select Fındık Krema Dolgulu Çikolata 240 g: 325 TL

Ülker Çikolatin Sütlü Çikolata 350 g: 289 TL

Ülker Truffle Fındık Dolgulu Çikolata 355 g: 289 TL

Ülker Sırma Pirinç Patlaklı Çikolata 445 g: 209 TL

Merci Çubuk Çikolata 250 g: 249 TL

Torku Nice Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata 400 g: 265 TL

Kahve Dünyası Nello Mini Bütün Fındıklı Çikolata 250 g: 375 TL

Kahve Dünyası Mini Tambol Mix 234 g: 329 TL

Kahve Dünyası Lavi Dolgulu Sütlü/Bitter Çikolata 250 g: 260 TL

Balin Çoki Fındıklı Bitter Çikolata 250 g: 99 TL

Balin Madlen Sütlü Bitter Çikolata 360 g: 295 TL

Balin Nostaljik Kutu Karışık Çikolata 300 g: 249 TL

Balin Gala Tane Fındıklı Çikolata 360 g: 199 TL

Balin Çikolatin Sütlü Çikolata 250 g: 135 TL

Lami Bitter Çikolata Kaplı Fondan 250 g: 89 TL

Lord Bitter Çikolata Kaplı Fondan 250 g: 89 TL

Eti Karam Portakal Karamel Dolgulu Bitter Çikolata 300 g: 229 TL

Toffifee Fındıklı Kremalı Çikolata 125 g: 92,50 TL

Kitekat Biftek & Sebzeli Kuru Mama (300 g): 79,50 TL

Whiskas Yaş Kedi Maması Çeşitleri (4x85 g): 89,50 TL

Felix Ton Balıklı Yaş Kedi Maması (85 g): 26,50 TL

Speily Kuru Kedi Maması (1,2 kg): 149 TL

Dost Pati Köpek/Kedi Kuru Maması: 29,50 TL

Proline Marsilya Sabunlu Kedi Kumu (10 L): 219 TL

Promer Lux Kanatlı Kurutmalık: 729 TL

Promer Lux Ütü Masası: 1.349 TL

Zigzag Sehpa 3'lü: 1.349 TL

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti: 999 TL

Ahşap Çubuklu Ayakkabılık: 199 TL

Duvar Saati Çeşitleri: 199 TL

Çekmece İçi Düzenleyici (4'lü): 49,50 TL

Papatya Ayna: 119 TL

Sıvı Sabunluk Çeşitleri: Tekli (59,50 TL) veya 2'li set (249 TL).

Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti: 749 TL

Taraftar Lisanslı Kırlent: 179 TL

English Home Banyo Paspas Takımı: 379 TL

Penti Moda Renkler Külotlu Çorap: 99,50 TL

Silk & Blue Kadın Dantelli Bralet: 99,50 TL

Spor Seyahat Çantası: 349 TL

Kanz Marka Terlik/Sandaletler: 159 TL ile 279 TL arasında.

Krinkıl Tek Alt: 249 TL

100% Deri Erkek Kemer: 149 TL

Piranha Akü Takviye Cihazı: 2.299 TL

Piranha Kablosuz Dijital Hava Kompresörü: 1.149 TL

Piranha Oto Carplay Multimedya: 2.199 TL

Piranha Araç İçi Havalı Yatak: 1.599 TL

Piranha Dijital Hava Kompresörü: 969 TL

26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet: 6.999 TL

jWIN SDP-92 88 Tuşlu Kapaklı Dijital Piyano: 12.999 TL

jWIN VL-800S 4/4 Tam Boy Keman: 2.699 TL

Aprilla AMD-8811 Sahte Para Dedektörü: 649 TL

Aprilla ASB-8802 Portatif Kasa: 599 TL

Aprilla ASB-8803 Para Kasası: 549 TL

Aprilla ABC-8820 Karışık Para Sayma Makinesi: 4.699 TL

APEC APX7 200 CC Benzinli Motosiklet: 99.990 TL

APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 54.990 TL

VOLTA VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 79.990 TL

Tsuyoi KAZE Universal Motosiklet Brandası: 299 TL

Tsuyoi KAZE Kumandalı 2'li LED: 369 TL

Knmaster Motor İnterkom: 999 TL

Kask Bölmeli Motosiklet Sırt Çantası: 899 TL

Kiwi KMO-4244: Mikrodalga Fırın (20 L) – 2.999 TL

Sinbo STM-5831: Elektrikli Çay Makinesi – 1.499 TL

Sinbo SSM-2534: 4 Dilim Tost Makinesi – 1.099 TL

Pierre Cardin: Elektrikli Cezve – 399 TL

Kiwi KK-3334: Su Isıtıcı (2.2 L) – 599 TL

Sinbo SCO-5043: Çok Fonksiyonlu Pişirici – 799 TL

Kiwi KSPG-4819: Kahve ve Baharat Öğütücü – 649 TL

Kiwi KSM-2405W: Waffle Makinesi – 899 TL

Kişisel Bakım ve Diğer
Singer 14SH654: Overlok Makinesi – 8.999 TL

Kiwi KSI-6316: Seyahat Tipi Buharlı Ütü – 749 TL

Pierre Cardin: 5 in 1 Epilasyon Seti – 1.399 TL

Pierre Cardin: Erkek Bakım Seti – 1.499 TL

Sinbo SBS-4468/4469: Yağ Ölçerli Baskül – 379 TL

ONVO OVHD400: Saç Kurutma Makinesi – 1.199 TL

ALTUS Kablolu: Dik Süpürge – 1.699 TL

REGAL DD143/DD 3103: 3 Çekmeceli Derin Dondurucu (103 L) – 7.999 TL

SEG BM 6001X Inox: 6 Programlı Bulaşık Makinesi – 15.999 TL

SEG CM 911S INV Silver: 9 kg Çamaşır Makinesi (1000 Devir) – 16.999 TL

Piranha PP-9520 Şarjlı Polisaj Makinesi: 1.499 TL

Kiwi Oto Araç İçi Buzdolabı (8 L): 2.799 TL

Piranha Basınçlı Yıkama Makinesi: 3.299 TL

GoSmart GS-TWS-25 Bluetooth Kulaklık: 349 TL

Piranha Akım Korumalı 5'li Uzatma Kablosu: 349 TL

Piranha 2221 Kablosuz Kulaklık: 699 TL

Elitled Kumandalı 3'lü Spot LED Lamba: 249 TL

Canon G3430 Tanklı Yazıcı: 6.499 TL

