Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? 1 Mayıs yeni bölüm yok mu?

TRT 1 ekranlarının cuma akşamlarına damga vuran dizisi Taşacak Bu Deniz için geri sayım başladı. Resmi tatil günü olması sebebiyle izleyicilerin "Bugün Taşacak Bu Deniz var mı?" soruları yanıt buldu. Adil ve Şerif arasındaki gerilimin zirveye tırmandığı dizide, Koçari ve Furtuna köylerinde sular durulmuyor. İşte Taşacak Bu Deniz 26. bölüm izleme ekranı ve TRT 1 yayın akışı...

TAŞACAK BU DENİZ 26. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esme yaralanınca Adil kontrolden çıkıyor

Su deposunda Esme'nin suçlanıp yaralanması Adil'in öfkesini tetikler. Kendini kaybeden Adil, yaşananların hesabını sormak için harekete geçer. Onu durdurabilen tek kişi ise yine Esme olur. Esme, Koçarileri yönlendirerek Furtunalar'a meydan okur ve kalabalığın arasından Adil'le birlikte çıkar.

Oruç ve Eyüphan arasında gerilim büyüyor

İso için büyük endişe duyan Oruç, Eyüphan'a ağır bir karşılık verir. Ancak patlamak üzere olan araçtan Eyüphan'ı kurtaran Eleni, Adil'den yardım ister. İso'nun gerçekleri anlatmasını istemeyen Oruç, Esme'nin çabalarıyla ikna edilmeye çalışılır.

Konağdaki sır herkesi sarsıyor

Koçari Konağı'nda yaşanan büyük yüzleşmede, İso ile Fadime'nin zorla evlendirildiği gerçeği ortaya çıkar. Bu gerçeği öğrenen Adil'in verdiği beklenmedik tepki herkesi şaşkına çevirir. Esme ise hem Koçarileri hem de Adil'in öfkesini yatıştırarak ailenin geleceğini korumaya çalışır.

DNA testi sonucu her şeyi değiştiriyor

Şerif hakkında ifade veren Eleni, Şirin'in kurduğu tuzaktan habersiz şekilde Oruç'a son bir fırsat sunar. Esme, Adil'i yumuşatıp gerçekleri açıklamaya hazırlanırken Eleni'nin yaptırdığı DNA testi sonuçlanır. Eleni kaçırılırken, Adil test sonucunu öğrenerek büyük bir gerçekle yüzleşir.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI?

Taşacak Bu Deniz, 26. bölümüyle 1 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak.

1 MAYIS 2026 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 güncel yayın programına göre dizinin yayın saati değişmedi:

17.45 – Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber

19.55 – İddiaların Aksine

20.00 – Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm - 26. Bölüm)

00.15 – Gönül Dağı (Tekrar)

03.00 – Benim Adım Melek (Tekrar)