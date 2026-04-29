Canlı altın fiyatları 29 Nisan 2026 | Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI | 29 Nisan Çarşamba günü altın yatırımcıları güne satış baskısıyla başladı. Haftaya 6,8 milyon TL seviyelerinde giren standart altının kilogramı, dünkü seans sonunda yaşadığı sert düşüşle 6 milyon 660 bin lira seviyesine kadar çekildi. Gün içerisinde en yüksek 6 milyon 792 bin lirayı gören altın, kâr satışları ve küresel ons fiyatındaki gerilemeyle birlikte değer kaybını derinleştirdi. Kapalıçarşı ve serbest piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları da bu düşüşten doğrudan etkilendi. İşte 29 Nisan 2026 son rakamlar...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.665,94 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.666,84 TL

29 NİSAN ÇARŞAMBA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,05 (Alış) - 45,07 (Satış)

◼EURO: 52,84 (Alış) - 53,02 (Satış)

◼STERLİN: 60,89 (Alış) - 61,03 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 573 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 573 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,1 düşüşle 6 milyon 660 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,06, bileşik getirisi yüzde 40,50 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,9390, satışta 45,1191 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,9078, satışta 45,0877 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1706, sterlin/dolar paritesi 1,3501 ve dolar/yen paritesi 159,653 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,7 artışla 103,6 dolardan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (29 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.665,94 TL 6.666,84 TL Çeyrek Altın 10.878,00 TL 10.981,00 TL Yarım Altın 21.737,00 TL 21.962,00 TL Tam Altın 42.461,25 TL 43.306,13 TL Ata Altın 43.788,17 TL 44.900,22 TL 22 Ayar Bilezik 6.052,25 TL 6.098,14 TL Gümüş 106,61 TL 106,70 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 29 Nisan Çarşamba günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.