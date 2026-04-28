İtalya'da maç sonuçlarına etki edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor

İtalya birinci (Serie A) ve ikinci (Serie B) futbol liglerinde son iki sezondaki bazı maçların sonuçlarına etki edildiği şüphesiyle açılan soruşturma kapsamında hakem camiasından 5 kişi hakkında inceleme sürüyor.

2026 FIFA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde edemeyerek büyük şok yaşayan İtalyan futbolunda, hakemlere yönelik Milano Cumhuriyet Başsavcılığının 25 Nisan'da kamuoyuna yansıyan soruşturmasının sarsıntısı yaşanıyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberinde hakem ve video yardımcı hakem (VAR) atamalarında müsabaka sonuçlarına tesir edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada kapsamında hakem camiasından 5 kişi hakkında incelendiği, bu kişiler arasında herhangi bir kulüp yöneticisinin yer almadığı bildirildi.

Serie A ve Serie B Hakemlerini Atama Kurulunun başındaki eski hakem Gianluca Rocchi, VAR gözlemcisi Andrea Gervasoni, VAR hakemi Luigi Nasca, yardımcı VAR hakemi Rodolfo Di Vuolo ve VAR hakemi Daniele Paterna'nın, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında oynanan 3 Serie A, 1 Serie B ve 1 İtalya Kupası maçında, yapılan hakem atamaları ve VAR kararlarıyla müsabaka sonucuna etki etmekten incelendiği belirtildi.

Bununla beraber basında soruşturmayla ilgili çıkan ilk haberlerde ise Rocchi'nin bazı VAR kararlarını etkilemeye çalışmak ve Inter'in "memnun olduğu hakemleri" mavi-siyahlıların müsabakalarına atamakla suçlandığı iddia edildi.

İtalyan Hakemler Birliği (AIA), soruşturma dosyasındaki Rocchi'nin yerine Dino Tommasi'yi sezon sonuna kadar geçici hakem atama sorumlusu olarak atadı.

Öte yandan İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Başkanı Luciano Bonfiglio, İtalya Futbol Federasyonuna kayyum atanması gibi durumun olup olmadığına yönelik sorulara, kayyum atanması gerek duyulmadığı yanıtını verdi.