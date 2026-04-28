1 MAYIS 2026 NOTERLER AÇIK MI? Bugün noterler saat kaça kadar çalışıyor?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Türkiye genelindeki tüm noterlikler kapalı olacak. Resmi tatil takvimi içerisinde yer alan 1 Mayıs Cuma günü, noter huzurunda yapılması gereken alım-satım, vekaletname veya tasdik işlemleri gerçekleştirilemeyecek. Peki, 1 Mayıs'ta nöbetçi noter hizmet veriyor mu? Noterler ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

1 MAYIS CUMA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs resmi tatil olduğu için noterler gün boyunca kapalıdır.

NÖBETÇİ NOTER VAR MI?

Resmi tatil günlerinde normal şartlarda hafta sonları uygulanan "nöbetçi noter" sistemi de hizmet vermemektedir. Dolayısıyla 1 Mayıs'ta nöbetçi noter bulunmayacaktır.

İŞLEMLERİNİZİ ERTELEMEYİN!

Noter üzerinden işlem yapması gereken vatandaşların, resmi tatil öncesindeki yoğunluğu da göz önünde bulundurarak şu takvime dikkat etmesi önerilir:

30 Nisan Perşembe: Mesai bitimine kadar tüm işlemler tamamlanabilir.

1-2-3 Mayıs: Cuma (Resmi Tatil), Cumartesi ve Pazar günleri noterler kapalı olacaktır.

4 Mayıs Pazartesi: Tüm şubeler yeniden hizmete açılacaktır.