Instagram çöktü mü? SON DAKİKA! Instagram'a neden girilmiyor?

Instagram kullanıcıları erişim sorunuyla karşı karşıya! Sabah saatlerinden itibaren bazı kullanıcılar ana sayfa akışının yenilenemediği, hikayelerin açılmadığı ve mesajların iletilemediği yönünde bildirimlerde bulunuyor. Sosyal medya kullanıcıları "Instagram'a neden girilmiyor?" sorusuna yanıt ararken, gözler Meta platformuna ve global arıza raporlarına çevrildi. Peki, Instagram'da küresel bir sorun mu var yoksa bölgesel mi? İşte 23 Nisan Perşembe Instagram son durum...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Instagram hizmetinde olası sorunlar olduğunu gösteriyor.

INSTAGRAM'DA ERİŞİM SORUNU MU VAR?

Dünya çapındaki web sitelerinin durumunu anlık olarak takip eden platformlardan gelen verilere göre, Instagram üzerinde bir yoğunluk gözlemleniyor: Kullanıcıların büyük bir bölümü "Akış Yenilenemedi" hatası aldığını ve profil sayfalarına ulaşamadığını bildiriyor. Bazı bölgelerde ise uygulamanın tamamen açılmadığı veya beyaz ekranda kaldığı belirtiliyor.

META'DAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Şu an için Instagram'ın çatı kuruluşu Meta'dan resmi bir arıza açıklaması yapılmadı. Sorunun teknik bir güncelleme veya sunucu kaynaklı anlık bir dalgalanma olabileceği üzerinde duruluyor.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİLMİYOR? (MUHTEMEL NEDENLER)

Eğer sadece siz sorun yaşıyorsanız, aşağıdaki adımları kontrol etmeniz önerilir:

Wi-Fi veya mobil veri bağlantınızın stabil olduğundan emin olun.

Google Play Store veya App Store üzerinden uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol edin.

Android kullanıcıları uygulama ayarlarından önbelleği temizleyerek sorunu gidermeyi deneyebilir.

Eğer sorun genel ise, teknik ekiplerin müdahalesinin ardından erişim kademeli olarak normale dönecektir.