Survivor 21 Nisan eleme adayı kim oldu? | 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor Türkiye'nin 162 hafta 2. bölümünde; dokunulmazlık parkuru sadece güç değil, aynı zamanda müthiş bir denge ve hız gerektiriyor. Bayhan'ın parkurdaki sürati rakip takımı zorlarken, Sercan'ın yaşadığı denge kaybı ve Nobre'nin son sürat gelişi oyunun kaderini her an değiştirebilecek kritik anlar arasında yer alıyor. Ancak parkurdaki hırs, adadaki kişisel çatışmalarla birleşince tansiyon iyice yükseliyor; "laf taşıyıcılık" ve "saygısızlık" suçlamaları oyun alanından konseye kadar sıçrıyor. Birleşme sonrası hata payının iyice azaldığı bu süreçte, dokunulmazlık sembolünü müzesine götüren takım büyük bir psikolojik avantaj elde edecek. İşte Survivor'da 2. eleme adayı!

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 21 NİSAN

Hızın, dengenin ve stratejinin ön planda olduğu 2. dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımı ölümüne bir rekabete girişti. Ramazan ve Nobre'nin denge etaplarındaki hatasız geçişleri izleyenleri hayrete düşürürken, skorun birebirlere kadar gelmesi heyecanı doruğa çıkardı. Takımlar arasındaki koordinasyon ve karşılıklı "seviye" polemikleri parkurdaki performansı doğrudan etkiliyor. Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Akşamki büyük mücadelenin ardından sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk eleme adayları olarak Beyza'nın belirlenmesinin ardından, gözler bu akşamki konsey oylamasına çevrildi. Fragmanda Engincan'a yönelik "sinsilik" suçlamaları ve Sercan Yıldırım ile yaşanan "saygı" tartışması, oylama öncesi adadaki dengelerin tamamen koptuğunu gösteriyor. Potaya girecek üçüncü ismin kim olacağı ve düello eşleşmelerinin nasıl şekilleneceği, bu akşamki oylama sonucunda netlik kazanacak. Haftanın 2. eleme adayı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Survivor 1. Eleme Adayı: Beyza (Gönüllüler Takımı)

Eleme potasına giren Beyza, bu hafta adada kalmak için diğer adaylarla birlikte performans sergileyecek veya düelloda ter dökecek.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Haftanın ilk eleme adayından hemen önce, 19 Nisan Pazar akşamı yapılan büyük eleme konseyinde adaya veda eden isim de belli olmuştu. Rakiplerinden daha az oy alan veya performans olarak geride kalan Engincan Tura, Survivor 2026 hayallerine veda eden isim oldu.