İOKBS Bursluluk Sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Salona son giriş saati kaç?

On binlerce öğrencinin eğitim hayatına katkı sağlayacak olan İOKBS bursluluk sınavı için nefesler tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre Nisan ayı sonunda gerçekleştirilecek olan sınavda, öğrenciler belirlenen kontenjanlara girebilmek için yarışacak. Başarılı olan öğrencilere her ay düzenli olarak ödenecek burs miktarı ve sınavın uygulanış biçimi merak konusu olurken, sınavın başlama saati ve süresi de kesinleşti. Peki, İOKBS ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgeleri nereden alınır? Kaç soru, kaç dakika sürecek? Salona son giriş saati kaç? İşte İOKBS bursluluk sınavına ilişkin tüm merak edilenler!

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla MEB tarafından uzun yıllardır yürütülen bursluluk sınavı, 2026 yılında da geniş bir katılımla gerçekleşmeye hazırlanıyor. Ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin katılım sağladığı bu dev organizasyon, öğrencilerin akademik başarılarını burs ile taçlandırmalarına imkan tanıyor. Sınav yaklaştıkça adaylar ve veliler, sınav günü hazırlıklarını tamamlamak adına Bakanlığın yayımladığı e-Kılavuz'daki bilgileri titizlikle inceliyor. Sınavın hangi tarihte yapılacağı ve toplam kaç sorudan oluşacağı gibi teknik detaylar, öğrencilerin sınav stratejilerini belirlemede kilit rol oynarken özellikle sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte, sınav merkezlerine dair bilgiler de netleşti. İşte detaylar!

İOKBS bursluluk sınavı kaç soru, kaç dakika?

İOKBS BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

  1. Resmi Web Sitesine Giriş: Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr adresine gidin.
  2. Sorgulama Ekranı: Ana sayfada yer alan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Giriş Belgesi Sorgulama" bağlantısına tıklayın.
  3. Bilgilerini Doğrulama: Açılan ekranda öğrenciye ait T.C. Kimlik Numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodunu eksiksiz bir şekilde doldurun.
  4. Belgeyi Görüntüleme: "Sorgula" butonuna bastıktan sonra karşınıza çıkan fotoğraflı sınav giriş belgesinin çıktısını alın.
  5. Okul Onayı: Sınav giriş belgesinin geçerli olması için üzerinde okul müdürlüğünün mühürü ve imzası bulunmalıdır; e-okul üzerinden alınan belgelerin bu kontrolünü mutlaka okul idaresine onaylatarak yapın.

İOKBS BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ | e-DEVLET

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecektir. Türkiye genelindeki tüm sınav merkezlerinde sınavın başlama saati 10.00 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin kimlik kontrolü ve salonlara yerleştirme işlemlerinin vaktinde tamamlanabilmesi için sınav başlamadan en geç 30 dakika önce (saat 09.30'da) sınav binasında hazır bulunmaları gerekmektedir.

İOKBS bursluluk sınavı saat kaçta?

İOKBS BURSLULUK SINAVI SALONA SON GİRİŞ SAATİ KAÇTA?

Sınav disiplininin sağlanması amacıyla MEB'in uyguladığı kritik bir zaman kuralı bulunmaktadır. Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde gelen adaylar, mücbir bir sebepleri varsa sınava kabul edilebilirler ancak bu adaylara ek süre verilmez. Bu doğrultuda, saat 10.15'ten sonra gelen hiçbir öğrenci, her ne sebeple olursa olsun sınav binasına ve salonuna alınmayacaktır. Ayrıca sınavın huzurunu korumak adına, sınavın ilk 30 dakikası ve son 15 dakikası içerisinde adayların sınav salonundan çıkmasına izin verilmemektedir.

İOKBS BURSLULUK SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI

İOKBS BURSLULUK SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Bursluluk sınavı, öğrencilerin sınıf seviyelerine göre belirlenen müfredattan hazırlanan toplam 80 sorudan oluşmaktadır. Çoktan seçmeli ve 4 seçenekli sorulardan oluşan bu test için öğrencilere tanınan toplam süre ise 100 dakikadır. Yani öğrencilerin her bir soru için ortalama 1,2 dakika zamanı bulunmaktadır.

İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

İOKBS BURSLULUK SINAVINDA KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavlarında (İOKBS), YKS veya LGS'den farklı olarak öğrencilere kalem, silgi veya kalemtıraş gibi kırtasiye malzemeleri verilmemektedir. Sınav kılavuzuna göre adayların; en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, leke bırakmayan yumuşak bir silgi ve kalemtıraşlarını yanlarında getirmeleri zorunludur. Sınav salonuna alınacak bu araç gereçlerin şeffaf bir poşet içerisinde olması ve üzerinde herhangi bir yazı/not bulunmaması gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayınlanan kılavuzdaki bilgilere göre, 2026 İOKBS sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacaktır. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile sisteme giriş yaparak aldıkları puanı ve burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecekler.

