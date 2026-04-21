CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Survivor 21 Nisan dokunulmazlık oyunu | 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor 21 Nisan dokunulmazlık oyunu | 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor 2026'da heyecan dozunun tavan yaptığı 21 Nisan Salı günü yayınlanan bölümde, haftanın kaderini belirleyecek 2. dokunulmazlık oyunu sonuçları belli oldu. İlk dokunulmazlığı ünlüler takımının kazanmasının ardından gözler, bu akşam oynanan kritik mücadeleye ve konseyden çıkan yeni eleme adayına çevrildi. "Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" ve "Bu akşam eleme adayı kim oldu?" sorularının cevabı araştırılırken hem fiziksel mücadelenin hem de adadaki "sinsilik" ve "hainlik" tartışmalarının gölgesinde geçecek olan bu kritik akşamda, kazanan takım derin bir nefes alırken kaybeden ekip için yol ayrımı başlayacak. İşte 21 Nisan Survivor sonuçları!

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 07:45 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 00:28
Survivor 21 Nisan dokunulmazlık oyunu | 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor Türkiye'nin 162 hafta 2. bölümünde; dokunulmazlık parkuru sadece güç değil, aynı zamanda müthiş bir denge ve hız gerektiriyor. Bayhan'ın parkurdaki sürati rakip takımı zorlarken, Sercan'ın yaşadığı denge kaybı ve Nobre'nin son sürat gelişi oyunun kaderini her an değiştirebilecek kritik anlar arasında yer alıyor. Ancak parkurdaki hırs, adadaki kişisel çatışmalarla birleşince tansiyon iyice yükseliyor; "laf taşıyıcılık" ve "saygısızlık" suçlamaları oyun alanından konseye kadar sıçrıyor. Birleşme sonrası hata payının iyice azaldığı bu süreçte, dokunulmazlık sembolünü müzesine götüren takım büyük bir psikolojik avantaj elde edecek. İşte Survivor'da 2. eleme adayı!

Survivor eleme adayı | 21 Nisan 2026

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 21 NİSAN

Hızın, dengenin ve stratejinin ön planda olduğu 2. dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımı ölümüne bir rekabete girişti. Ramazan ve Nobre'nin denge etaplarındaki hatasız geçişleri izleyenleri hayrete düşürürken, skorun birebirlere kadar gelmesi heyecanı doruğa çıkardı. Takımlar arasındaki koordinasyon ve karşılıklı "seviye" polemikleri parkurdaki performansı doğrudan etkiliyor. Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım GÖNÜLLÜLER oldu.

Survivor 2. dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk eleme adayları olarak Beyza'nın belirlenmesinin ardından, gözler bu akşamki konsey oylamasına çevrildi. Konseyden çıkan isimlerin sonucunda LİNA haftanın 2. eleme adayı oldu.

Survivor 1. Eleme Adayı: Beyza

Survivor 2. Eleme Adayı: Lina

Eleme potasına giren Beyza ile Lina, bu hafta adada kalmak için diğer adaylarla birlikte performans sergileyecek veya düelloda ter dökecek.

Survivor 21 Nisan sonuçları

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Haftanın ilk eleme adayından hemen önce, 19 Nisan Pazar akşamı yapılan büyük eleme konseyinde adaya veda eden isim de belli olmuştu. Rakiplerinden daha az oy alan veya performans olarak geride kalan Engincan Tura, Survivor 2026 hayallerine veda eden isim oldu.

ASpor CANLI YAYIN

Tedesco'dan flaş Asensio açıklaması!
Ertan Torunoğulları: Eğer G.Saray kabul ederse derbide...
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
Ankara'da CH-47 ağır nakliye helikopteri kaza kırıma uğradı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Konyaspor-Fenerbahçe maçında penaltı kararı!
F.Bahçe'de iki oyuncu maç sonu tartıştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Daha Eski
