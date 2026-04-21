CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı ne zaman? Beklenti anketi ve tahminler

Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı ne zaman? Beklenti anketi ve tahminler

Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak? Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların odağında yer alan TCMB, Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için tarihini netleştirdi. Yatırımcıların ve vatandaşların odağındaki kararın, sıkılaşma politikasının devam edip etmeyeceğine dair güçlü sinyaller vermesi bekleniyor. Piyasalar sabit bırakma ile sembolik artış senaryoları arasında bölünürken, karar metnindeki mesajlar geleceğe dair rota çizecek. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte faiz kararının açıklanacağı saat ve beklenti anketinin sonuçları!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan başkanlığında Nisan ayının dördüncü haftasında bir araya gelmeye hazırlanıyor. Küresel piyasalarda Fed ve ECB'nin hamlelerinin izlendiği, yurt içinde ise enflasyon verilerinin yakından takip edildiği bir dönemde gerçekleşecek olan bu toplantı, 2026 yılı ekonomi vizyonu için kritik bir öneme sahip. Ekonomistler, Merkez Bankası'nın mevcut likidite adımları ve sterilizasyon araçlarını nasıl kullanacağına dair ipuçlarını bu kararla birlikte almayı bekliyor. Toplantıdan çıkacak olan faiz kararı, sadece bir rakam olmanın ötesinde, piyasalara verilecek olan güven ve kararlılık mesajının da bir yansıması olacak. İşte 2026 Nisan ayı faiz kararının açıklanacağı tarih!

Merkez Bankası takvimine göre Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 22 Nisan 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Kurulun aldığı faiz kararı, aynı gün saat 14.00'te Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak. Kararın ardından yayımlanacak olan duyuru metninde, enflasyon görünümü ve para politikasına dair gelecek projeksiyonları detaylı bir şekilde yer alacak.

PİYASA BEKLENTİLERİ: ORTA DOĞU'DAKİ TANSİYON NASIL ETKİLEYECEK?

Merkez Bankası'nın Nisan ayı toplantısı öncesinde, küresel piyasalarda esen rüzgarın yönü Orta Doğu'daki jeopolitik krizle birlikte tamamen değişti. İşte ekonomi çevrelerinin odağındaki temel başlıklar:

Enerji Maliyetleri ve Enflasyon Baskısı: 28 Şubat'ta başlayan ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın durma noktasına gelmesiyle derinleşen Orta Doğu krizi, petrol fiyatlarını tırmandırarak küresel enflasyon endişelerini körükledi. Bu durum, merkez bankalarının "güvercin" (faiz indirimi yanlısı) beklentilerini rafa kaldırarak "şahin" (sıkılaşma yanlısı) öngörüleri ön plana çıkardı.

Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı beklentiler

Küresel Devlerin Nisan Takvimi: Nisan ayında Fed, ECB, BoE ve BoJ gibi devlerin yoğun bir faiz mesaisi bulunuyor. Fed'in 29 Nisan'da faizi sabit tutması, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ise enerji kırılganlığı nedeniyle 25 baz puanlık bir artırıma gitmesi bekleniyor. Japonya'dan (BoJ) ise yılın ilk faiz artırımı sinyalleri geliyor.

TCMB ve Yurt İçi Beklentiler: 22 Nisan'da kararını açıklayacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayında politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmuştu. Analistler, jeopolitik risklerin maliyetler üzerindeki etkisi ve mart ayı enflasyon verilerinin ardından, bankanın politika metninde vereceği sıkılaşma mesajlarının yatırımcılar için en kritik rehber olacağını vurguluyor.

MERKEZ BANKASI MART AYI FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir haftalık repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tuttu. Gecelik borç verme faizi yüzde 40, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 35,5 düzeyinde değiştirilmedi. PPK toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Son dönem gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" denildi.

ASpor CANLI YAYIN

Fenerbahçe çeyrek finalde elendi!
Ertan Torunoğulları: Eğer G.Saray kabul ederse derbide...
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Ankara'da CH-47 ağır nakliye helikopteri kaza kırıma uğradı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Konyaspor-Fenerbahçe maçında penaltı kararı!
F.Bahçe'de iki oyuncu maç sonu tartıştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter Hakan'la geri döndü! Inter Hakan'la geri döndü! 01:03
Ertan Torunoğulları: Eğer G.Saray kabul ederse derbide... Ertan Torunoğulları: Eğer G.Saray kabul ederse derbide... 00:59
Ferdi attı Brighton galibiyete uzandı! Ferdi attı Brighton galibiyete uzandı! 00:34
İlhan Palut: F.Bahçe gibi bir rakibi... İlhan Palut: F.Bahçe gibi bir rakibi... 00:19
Tedesco'dan flaş Asensio açıklaması! Tedesco'dan flaş Asensio açıklaması! 00:05
F.Bahçe'de iki oyuncu maç sonu tartıştı! F.Bahçe'de iki oyuncu maç sonu tartıştı! 23:54
Daha Eski
Konyaspor-Fenerbahçe maçında penaltı kararı! Konyaspor-Fenerbahçe maçında penaltı kararı! 23:16
Başkan Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik! Başkan Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik! 21:52
Rıza Kayaalp tarihe geçti! Rıza Kayaalp tarihe geçti! 21:25
Potanın Perileri'nin Dünya Kupası’nda rakipleri belli oldu! Potanın Perileri'nin Dünya Kupası’nda rakipleri belli oldu! 21:15
İlhan Palut'tan maç öncesi açıklamalar! İlhan Palut'tan maç öncesi açıklamalar! 20:37
İşte 30. haftanın VAR kayıtları İşte 30. haftanın VAR kayıtları 20:31