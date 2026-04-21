İOKBS çıkmış sorular | Bursluluk sınavı 9, 10, 11. sınıf çıkmış sorular

İOKBS Bursluluk Sınavı öncesi, öğrencilerin hazırlık sürecindeki en kritik duraklardan biri geçmiş sınav sorularını çözmek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ölçme ve değerlendirme sistemine uyum sağlamak isteyen adaylar, geçmiş yılların sorularını çözerek hem eksiklerini tespit ediyor hem de gerçek bir sınav deneyimi yaşamayı amaçlıyor. Uzmanlar, sadece konu çalışmanın yeterli olmadığını, İOKBS'de hız ve dikkatin ön planda olduğunu belirterek; öğrencilerin mutlaka süre tutarak bu soruları simüle etmesini öneriyor. İşte 9, 10 ve 11. sınıfa kadar her kademe için çıkmış sorular ve cevapları!

BURSLULUK SINAVI 2025 YILI ÇIKMIŞ SORULAR | PDF

2025 İOKBS 9. SINIF A KİTAPÇIĞI ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI için tıklayın 2025 İOKBS 9. SINIF B KİTAPÇIĞI ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI için tıklayın

2025 İOKBS 10, 11. SINIF A KİTAPÇIĞI ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI için tıklayın 2025 İOKBS 10, 11. SINIF B KİTAPÇIĞI ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI için tıklayın

BURSLULUK SINAVI 2024 YILI ÇIKMIŞ SORULAR | PDF

2024 İOKBS 9, 10, 11. SINIF A KİTAPÇIĞI ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI için tıklayın 2024 İOKBS 9, 10, 11. SINIF B KİTAPÇIĞI ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI için tıklayın

BURSLULUK SINAVI 2023 YILI ÇIKMIŞ SORULAR | PDF

2023 İOKBS 9, 10 ve 11. SINIF A KİTAPÇIĞI ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI için tıklayın 2023 İOKBS 9, 10 ve 11. SINIF B KİTAPÇIĞI ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI için tıklayın