CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Nisan ayı hangi burç? İşte Nisan doğumlular için burç tarih aralıkları!

Nisan ayı hangi burç? İşte Nisan doğumlular için burç tarih aralıkları!

Nisan ayında doğanlar, doğdukları güne bağlı olarak Koç veya Boğa burcuna sahip olurlar. Astrolojik takvime göre Nisan ayı, baharın enerjisini taşıyan iki farklı burç arasında bölünmüştür. İşte Nisan ayı burç takvimi ve özellikleri hakkında merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 16:27 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2026 10:02
Nisan ayı hangi burç? İşte Nisan doğumlular için burç tarih aralıkları!

Baharın gelişiyle birlikte doğanların en çok merak ettiği konulardan biri de Nisan ayının hangi burcu temsil ettiğidir. Astroloji dünyasında Nisan ayı, dinamik Koç burcuyla başlayıp sabırlı Boğa burcuyla devam eden bir döngüye sahiptir. Peki, Nisan ayının hangi günü hangi burç? Burcunuzun temel özellikleri neler? İşte 8 Nisan 2026 itibarıyla güncel burç takvimi ve Nisan ayı doğanları için rehber niteliğinde bilgiler...

NİSAN AYI BURÇ TAKVİMİ: KOÇ VE BOĞA DÖNEMİ

Nisan ayında burç değişimi ayın ortasından sonra gerçekleşir. Doğum gününüze göre burcunuz şu şekildedir:

  • 1 Nisan - 19 Nisan: Bu tarihler arasında doğanlar Koç burcudur.
  • 20 Nisan - 30 Nisan: Bu tarihler arasında doğanlar Boğa burcudur.

(Not: Burç geçiş saatleri yıldan yıla birkaç saatlik farklılıklar gösterebilir. 20 Nisan sınırında doğanların doğum saatlerine göre kontrol yapmaları önerilir.)

KOÇ BURCU ÖZELLİKLERİ (21 MART - 19 NİSAN)

Nisan'ın ilk üç haftasına hakim olan Koç burcu, ateş grubunun ilk burcudur ve "başlatıcı" enerjiye sahiptir.

Yönetici Gezegeni: Mars

Elementi: Ateş

Temel Özellikleri: Cesur, enerjik, lider ruhlu, dürüst ve atılgandır. Sabırsızlık ve tez canlılık en belirgin zayıf yönleridir.

BOĞA BURCU ÖZELLİKLERİ (20 NİSAN - 20 MAYIS)

Nisan'ın son on gününde doğanlar, toprak grubunun istikrarlı ve güvenilir burcu olan Boğa'nın etkisindedir.

Yönetici Gezegeni: Venüs

Elementi: Toprak

Temel Özellikleri: Sabırlı, kararlı, estetik değerlere önem veren ve güven arayan bir yapıya sahiptir. Konforuna düşkünlüğü ve bazen sergilediği inatçılığıyla tanınır.

2026 NİSAN AYINDA GÖKYÜZÜNDE NELER OLUYOR?

Bu yılın Nisan ayı astrolojik açıdan oldukça hareketli geçiyor. 17 Nisan'da gerçekleşen Koç Yeniayı yeni başlangıçları tetiklerken, 20 Nisan'da Güneş'in Boğa burcuna geçmesiyle enerji daha çok huzur ve istikrar arayışına evriliyor. Ayrıca 26 Nisan'da Uranüs'ün burç değiştirmesiyle 7 yıllık yeni bir sosyal döngü başlıyor.

IQ seviyesiyle ezber bozan 4 burç! Devamını Oku BUNU DA OKU
12 Burç ve tarihleri Devamını Oku BUNU DA OKU

Yönetimden flaş hamle! Kemerburgaz'da radikal kararlar
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye Lukaku çalımı!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Gülistan Doku'yu ilk Pertek'e mi gömdüler? İşte mezarın bulunduğu Koçpınar köyü: "Cesedin yeri birden fazla kez değiştirildi" iddiası
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan flaş Guendouzi kararı!
Buruk'un geleceği belli oldu! Sezon sonunda...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye Lukaku çalımı! Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye Lukaku çalımı! 10:48
Portland Trail Blazers play-off'a kaldı! Portland Trail Blazers play-off'a kaldı! 10:41
Yönetimden flaş hamle! Kemerburgaz'da radikal kararlar Yönetimden flaş hamle! Kemerburgaz'da radikal kararlar 10:38
Kayserispor 4 büyükleri geçemedi! Kayserispor 4 büyükleri geçemedi! 10:32
Allianz Arena'da devlerin savaşı! Allianz Arena'da devlerin savaşı! 10:20
Buruk'un geleceği belli oldu! Sezon sonunda... Buruk'un geleceği belli oldu! Sezon sonunda... 10:14
Daha Eski
F.Bahçe'de derbi öncesi büyük tehlike! Tedesco alarm verdi F.Bahçe'de derbi öncesi büyük tehlike! Tedesco alarm verdi 09:47
Devler arasında dev takas! Tam 4 isim Devler arasında dev takas! Tam 4 isim 09:16
Tedesco'dan flaş Guendouzi kararı! Tedesco'dan flaş Guendouzi kararı! 09:15
G.Saray'da sezon sonu 4 ayrılık! 2'si kesin... G.Saray'da sezon sonu 4 ayrılık! 2'si kesin... 01:04
Liverpool'u deviren PSG yarı finalde! Liverpool'u deviren PSG yarı finalde! 01:00
Atletico Madrid yarı finalde! Atletico Madrid yarı finalde! 01:00