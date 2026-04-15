Nisan ayı hangi burç? İşte Nisan doğumlular için burç tarih aralıkları!

Baharın gelişiyle birlikte doğanların en çok merak ettiği konulardan biri de Nisan ayının hangi burcu temsil ettiğidir. Astroloji dünyasında Nisan ayı, dinamik Koç burcuyla başlayıp sabırlı Boğa burcuyla devam eden bir döngüye sahiptir. Peki, Nisan ayının hangi günü hangi burç? Burcunuzun temel özellikleri neler? İşte 8 Nisan 2026 itibarıyla güncel burç takvimi ve Nisan ayı doğanları için rehber niteliğinde bilgiler...

NİSAN AYI BURÇ TAKVİMİ: KOÇ VE BOĞA DÖNEMİ

Nisan ayında burç değişimi ayın ortasından sonra gerçekleşir. Doğum gününüze göre burcunuz şu şekildedir:

1 Nisan - 19 Nisan: Bu tarihler arasında doğanlar Koç burcudur.

20 Nisan - 30 Nisan: Bu tarihler arasında doğanlar Boğa burcudur.

(Not: Burç geçiş saatleri yıldan yıla birkaç saatlik farklılıklar gösterebilir. 20 Nisan sınırında doğanların doğum saatlerine göre kontrol yapmaları önerilir.)

KOÇ BURCU ÖZELLİKLERİ (21 MART - 19 NİSAN)

Nisan'ın ilk üç haftasına hakim olan Koç burcu, ateş grubunun ilk burcudur ve "başlatıcı" enerjiye sahiptir.

Yönetici Gezegeni: Mars

Elementi: Ateş

Temel Özellikleri: Cesur, enerjik, lider ruhlu, dürüst ve atılgandır. Sabırsızlık ve tez canlılık en belirgin zayıf yönleridir.

BOĞA BURCU ÖZELLİKLERİ (20 NİSAN - 20 MAYIS)

Nisan'ın son on gününde doğanlar, toprak grubunun istikrarlı ve güvenilir burcu olan Boğa'nın etkisindedir.

Yönetici Gezegeni: Venüs

Elementi: Toprak

Temel Özellikleri: Sabırlı, kararlı, estetik değerlere önem veren ve güven arayan bir yapıya sahiptir. Konforuna düşkünlüğü ve bazen sergilediği inatçılığıyla tanınır.

2026 NİSAN AYINDA GÖKYÜZÜNDE NELER OLUYOR?

Bu yılın Nisan ayı astrolojik açıdan oldukça hareketli geçiyor. 17 Nisan'da gerçekleşen Koç Yeniayı yeni başlangıçları tetiklerken, 20 Nisan'da Güneş'in Boğa burcuna geçmesiyle enerji daha çok huzur ve istikrar arayışına evriliyor. Ayrıca 26 Nisan'da Uranüs'ün burç değiştirmesiyle 7 yıllık yeni bir sosyal döngü başlıyor.