Ziraat Türkiye Kupası
Haberler LGS tarihi değişti mi 2026? LGS ne zaman? Bakan Tekin'den LGS açıklaması

LGS tarihi değişti mi 2026? LGS ne zaman? Bakan Tekin'den LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı LGS sınavı için öğrenci ve velileri yakından ilgilendiren önemli bir karara imza attı. A Milli Takımımızın Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçının sınav saatiyle çakışması, öğrencilerin motivasyonunu ve ulaşım trafiğini etkilememesi adına sınav gününün değiştirilmesine neden oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2026 12:13 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2026 10:05
LGS tarihi değişti mi 2026? LGS ne zaman? Bakan Tekin'den LGS açıklaması

Milyonlarca ortaokul son sınıf öğrencisinin ve velisinin beklediği LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınav tarihinde son dakika değişikliği yaşandı! Daha önce 14 Haziran Pazar günü yapılacağı duyurulan LGS sınavı, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası maçıyla çakışması nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından bir gün öne çekildi. Peki, 2026 LGS ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte Bakan Tekin'in son dakika açıklaması ve yeni LGS sınav takvimi...

BAKAN TEKİN AÇIKLADI: LGS 13 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "14 Haziran Pazar günü sabah saat 07.00'de Milli Takımımızın Avustralya ile oynayacağı grup maçı var. Hem öğrencilerimizin sınav konsantrasyonunu korumak hem de o gün oluşabilecek hareketliliği yönetmek adına LGS sınavını bir gün öne çektik. LGS, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek."

LGS ne zaman

OKULLAR 12 HAZİRAN'DA TATİL Mİ?

Alınan karar doğrultusunda sınav hazırlıklarının eksiksiz tamamlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü okulların tatil edildiği ve kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi. Üniversite sınavı (YKS) tarihlerinde ise şu an için herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

LGS ne zaman yapılacak

2026 LGS SINAV TAKVİMİ VE BAŞVURU SÜRECİ

  • Başvuru Tarihleri: 23 Mart – 10 Nisan 2026
  • Sınav Giriş Belgelerinin Yayınlanması: 3 Haziran 2026
  • Yeni Sınav Tarihi: 13 Haziran 2026 Cumartesi
  • Sözel Oturum: 09.30 (50 Soru, 75 Dakika)
  • Sayısal Oturum: 11.30 (40 Soru, 80 Dakika)

