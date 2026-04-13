Survivor kim elendi? (12 Nisan) Survivor'da kim gitti?

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler'de yeni eleme sistemi ilk meyvelerini verdi! Yapılan konsey oylamaları ve performans birincilerinin seçimleriyle pota şekillendi. Mavi takımda haftanın birincisi olan Sude'nin hem aday olması hem de aday söylemesi konseye damga vurdu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Lina, Gözde, Sude ve Seda arasındaki dev düello öncesi tüm detaylar...

SURVIVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Yeni sisteme göre bu hafta potaya giren 4 isim şu şekilde belirlendi:

Lina Gözde Sude (Oylama sonucunda 3. eleme adayı oldu) Seda (Haftanın 1. ismi olan Sude tarafından 4. aday olarak seçildi)

SURVIVOR YENİ ELEME SİSTEMİ VE DÜELLO EŞLEŞMELERİ

Yeni kurallar gereği, potaya giren 4 aday puan durumlarına göre birbirleriyle eşleşti. Haftanın en yüksek ve en düşük puanlı isimlerinin karşı karşıya geleceği düello etabında ilk eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Sude vs Lina

Gözde vs Seda

Bu düellolarda parkurda galip gelen isimler adada kalmayı garantilerken, mağlup olanlar final turunda elenmemek için son bir mücadele verdi.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2026 macerasında adaya veda eden isim belli oldu! 12 Nisan Pazar akşamı gerçekleştirilen nefes kesen düello finalinde rakiplerine mağlup olan Gözde, hayallerine veda ederek meşalesini söndürdü.