CANLI | Eyüpspor - Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan haftanın kapanış maçlarıyla devam ediyor! Küme düşme hattından uzaklaşarak orta sıralara tırmanmayı hedefleyen İkas Eyüpspor, sahasında Samsunspor ile kritik bir sınava çıkıyor. Geçtiğimiz sezona oranla beklentilerin uzağında kalan ve ligde kalma mücadelesi veren Eyüpspor için her puan altın değerindeyken, Samsunspor ise istikrarlı bir grafik yakalayarak Avrupa kupaları sonrasındaki hedeflerine odaklanmış durumda. Peki, Eyüpspor - Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev randevu öncesi öne çıkan notlar...

İKAS EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İkas Eyüpspor-Samsunspor karşılaşması 13 Nisan Pazartesi (bu akşam) oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

EYÜPSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbol severler bu keyifli mücadeleyi beIN SPORTS 1 ekranlarından takip edebilecek.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

EV SAHİBİ EYÜPSPOR'DA KRİZ: GOL HASRETİ VE EKSİKLER

Ligde 22 puanla 17. sırada yer alan eflatun-sarılı ekip, tarihinin en zorlu süreçlerinden birini yaşıyor. Son 4 maçından puan çıkaramayan ve tam 450 dakikadır gol sevinci yaşayamayan Eyüpspor, Samsunspor karşısında kader sınavına çıkacak. Dorin Rotariu ve Emre Akbaba sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Bedirhan Özyurt ve Umut Bozok kart cezaları sebebiyle takımı yalnız bırakacak. Eyüpspor, bu maçı gol atamadan geçerse kulüp tarihinin en uzun gol atamama serisini (6 maç) yaşamış olacak.

SAMSUNSPOR CEPHESİNDE DURUM: HEDEF AVRUPA POTASI

28 maçta topladığı 36 puanla 7. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, İstanbul deplasmanında istatistikleri altüst etmek istiyor. Ligin ilk yarısında rakibini 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu üstünlüğünü sürdürmek niyetinde. Jaures Assoumou, Celil Yüksel, Lubomir Satka ve Bedirhan Çetin sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes ve Olivier Ntcham kart görmeleri halinde haftaya Beşiktaş maçında oynayamayacak.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLERİ

Samsunspor, Süper Lig tarihinde pazartesi günleri oynadığı deplasman maçlarında henüz galibiyetle tanışamadı (2B 3M). Eyüpspor, bu sezon maçların ilk yarısında sadece 4 gol atabildi. Bu alanda ligin en etkisiz ikinci takımı konumundalar. Samsunspor, rakibiyle oynadığı son 3 resmi maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.

