ÖTV indirimi | 2026 ÖTV'siz araç alımı şartları ve detayları

Engelli vatandaşlar için sağlanan ÖTV muafiyeti, 2026 yılı Yeniden Değerleme Oranı (YDO) ile birlikte yeniden belirlendi. Artan araç fiyatları sonrası güncellenen üst limit dahilinde birçok SUV, Sedan ve Hatchback model ÖTV'siz olarak satın alınabiliyor. Peki, ÖTV muafiyetinden yararlanmak için yüzde kaç engel gerekiyor? Şartlar neler? İşte 2026 yılı engelli araç alımı hakkında tüm merak edilenler...

2026 ÖTV MUAFİYETİ ÜST LİMİTİ NE KADAR?

Her yıl Ocak ayında Yeniden Değerleme Oranı'na göre güncellenen ÖTV muafiyetli araç alım üst limiti, 2026 yılı için 2.400.000 TL (Tahmini/Resmi Gazete verilerine göre güncellenir) seviyesine yükseltilmiştir.

👉Bu tutarın altındaki tüm binek otomobiller (motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen) ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendirilir.

👉Yerli ve milli otomobilimiz Togg dahil, motor gücü sınırlandırmasına uyan elektrikli araçlar da limit dahilinde alınabilmektedir.

ÖTV MUAFİYETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

ÖTV muafiyeti ile araç alımı iki ana grupta toplanmaktadır:

%90 ve Üzeri Engeli Olanlar: Bu gruptaki vatandaşlar, herhangi bir sürüş belgesi şartı aranmaksızın (araçları yakınları tarafından kullanılmak üzere) ÖTV'siz araç alabilirler.

%90 Altı Engeli Olanlar (Ortopedik): Engellilik oranı %90'ın altında olsa dahi, "Engelli Sürücü Belgesi"ne sahip olan ve aracın hareket ettirici aksamında özel tertibat yaptırması raporla zorunlu kılınan ortopedik engelliler bu haktan yararlanabilir.

YÜZDE KAÇ ENGEL GEREKİYOR?

Genel muafiyet için %90 ve üzeri rapor gereklidir. Ancak ortopedik engellerde oran şartı aranmaz, "özel tertibatlı araç kullanabilir" ibaresi esastır.

ÖTV İNDİRİMİ NE KADAR?

ÖTV bir indirim değil, tam muafiyettir. Yani aracın vergisiz fiyatı üzerinden hesaplanan ÖTV tutarı tamamen düşülür.

Hesaplama Örneği: Aracın Ham Fiyatı: 1.000.000 TL

ÖTV Oranı (%80): 800.000 TL

KDV Oranı (%20): 360.000 TL

Normal Satış Fiyatı: 2.160.000 TL

ÖTV Muafiyetli Fiyat: Yaklaşık 1.200.000 TL (KDV, vergisiz fiyat üzerinden eklenir).