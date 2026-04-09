Dünya Kupası tanıtımı

Kültür ve Turizm Mehmet Nuri Ersoy, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Dünya Kupası’nda ülkemizin tanıtımı için görüştü
09 Nisan 2026 Perşembe 06:50
Kültür ve Turizm Bakanlığı, TFF ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda, ülkemizin turizm potansiyelinin uluslararası ölçekte daha güçlü öne çıkarılması hedefleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, A Milli Takımımız'ın 2026 FIFA Dünya Kupası sürecinde çalışmaları değerlendirmek üzere, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, milli futbolcuların dünya çapındaki bilinirliğinin tanıtımımızda daha etkin kullanılması hedefi doğrultusunda yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı.