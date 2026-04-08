İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Nisan İSKİ su kesintisi

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş planlı su kesintileriyle karşı karşıya! İSKİ Genel Müdürlüğü, kentin altyapısını güçlendirmek adına yürütülen çalışmalar kapsamında 8 Nisan Çarşamba ve 9 Nisan Perşembe günleri bazı bölgelere su verilemeyeceğini duyurdu. Kesinti süresi ve suların verileceği saatler mahalle bazlı olarak değişkenlik gösteriyor. Peki, hangi ilçelerde sular kesik? İşte İSKİ arıza sorgulama ekranı ve güncel kesinti takvimi...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arnavutköy

Taşoluk Mahallesi'nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında sorun oluşmuştur. Kesinti 8 Nisan 2026 saat 15.55'te başlamış olup 19.00 civarında sona ermesi beklenmektedir. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.

Beyoğlu

Yenişehir Mahallesi'nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında sorun oluşmuştur. Kesinti 8 Nisan 2026 saat 14.26'da başlamış olup 17.00 civarında sona ermesi beklenmektedir. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.

Şişli

Eskişehir Mahallesi'nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında sorun oluşmuştur. Kesinti 8 Nisan 2026 saat 14.26'da başlamış olup 17.00 civarında sona ermesi beklenmektedir. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.

Sultanbeyli

Hasanpaşa Mahallesi'nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında sorun oluşmuştur. Kesinti 8 Nisan 2026 saat 14.53'te başlamış olup 17.00 civarında sona ermesi beklenmektedir. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.