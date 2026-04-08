10 TL'nin arkasında kim var? Cahit Arf kimdir?
Günlük hayatta en sık kullandığımız banknotlardan biri olan 10 TL'nin arka yüzündeki portre, vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Türk lirasının arka yüzünde yer alan dünyaca ünlü matematikçimiz Ord. Prof. Dr. Cahit Arf, bilim dünyasına kazandırdığı teoremlerle tanınıyor. Peki, 10 TL'nin arkasında resmi bulunan Cahit Arf kimdir? Arf Sabiti ve Arf Halkaları nedir? İşte Türk bilim tarihine damga vuran o ismin başarılarla dolu hayat hikayesi...
Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 21:00
1964 yılında TÜBİTAK'ın kuruluşunda önemli rol üstlenen Arf, kurumun ilk bilim kurulu başkanı oldu. Bir süre ABD'de araştırmalar yapan Arf, Kaliforniya Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak çalıştı. 1967 yılında Türkiye'ye dönen Arf, kısa süre sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde göreve başladı. 1980 yılında emekli olduktan sonra da bilimsel çalışmalarını sürdürerek TÜBİTAK'a bağlı Gebze Araştırma Merkezi'nde görev aldı. 1983-1989 yılları arasında Türk Matematik Derneği başkanlığını yürüttü.
Bilim insanının amacını "anlamak, ama büyük harflerle anlamak" sözleriyle ifade eden Cahit Arf'ın onuruna 3-7 Eylül 1990 tarihleri arasında Silivri'de uluslararası bir sempozyum düzenlendi. Matematikte cebir, sayılar teorisi, halkalar ve geometri alanlarında önemli çalışmalar yapan Arf, 26 Aralık 1997 tarihinde İstanbul'da kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.
