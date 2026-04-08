Çorum deprem son dakika! 8 Nisan Çorum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli

Çorum'un Bayat ilçesi, sabah saatlerinde meydana gelen orta şiddetli bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 8 Nisan 2026 sabahı saat 10:20:13'te merkez üssü Bayat olan 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. Depremin odak derinliği 11.01 kilometre olarak ölçülürken, sarsıntı bölge halkında kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Bayat-Ahacık, büyüklüğünü ise 4.1 olarak paylaştı. İlk belirlemelere göre bölgede herhangi bir can kaybı veya yapısal hasar bildirilmezken, AFAD ekiplerinin tedbir amaçlı saha tarama çalışmalarına başladığı öğrenildi. İşte detaylar!

ÇORUM'DA 4,0 ŞİDDETİNDE DEPREM

Çorum'un Bayat ilçesinde saat 10:20'de meydana gelen deprem, bölgedeki sismik hareketliliği bir kez daha gündeme taşıdı. AFAD, sarsıntının büyüklüğünü 4.0 (Mw) olarak açıklarken, derinliğini ise 11.01 kilometre olarak kaydetti. AFAD verilerine göre merkez üssü tam olarak Bayat ilçesi olan sarsıntı, kısa süreli ama etkili bir sallantıya neden oldu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak revize ederken, sarsıntının yerin sadece 5 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi. Kandilli'ye göre merkez üssü Bayat'ın Ahacık mevkisi olarak netleşti. Depremin bu kadar sığ bir derinlikte (5 km) gerçekleşmesi, Çorum genelinde sarsıntının çok daha şiddetli hissedilmesine ve vatandaşların panikle açık alanlara çıkmasına yol açtı. İki kurumun verileri de sarsıntının "sığ odaklı" olduğu noktasında birleşirken, bölgede artçı sarsıntı olup olmayacağı yönündeki takip süreci devam ediyor.

ÇORUM DEPREMİ HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Merkez üssü Bayat olan deprem, coğrafi konumu itibarıyla geniş bir çevrede hissedildi. Sarsıntı başta Çorum il merkezi ve İskilip, Sungurlu, Uğurludağ gibi ilçelerde kuvvetli hissedilirken; komşu iller Çankırı, Kastamonu ve Kırıkkale'nin bazı bölgelerinde de hafif sallantı şeklinde kaydedildi. Özellikle yüksek katlı binalarda bulunan vatandaşlar sarsıntıyı net bir şekilde hissederken, İç Anadolu ve Karadeniz sınırındaki yerleşim yerlerinde kısa süreli bir tedirginlik yaşandı. Yetkililer, şu ana kadar çevre illerden de herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediğini bildirdi.