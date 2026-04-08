Whatsapp çöktü mü? 8 Nisan Whatsapp'a neden girilmiyor?

8 Nisan WhatsApp'a giriş problemi gündemde. Kullanıcılar, "WhatsApp çöktü mü?" sorusuna yanıt arıyor. Bazı bölgelerde uygulama açılmıyor, mesajlar gönderilemiyor veya alınamıyor. WhatsApp'a neden girilmiyor sorusunun yanıtı genellikle sunucu kesintileri, bakım çalışmaları veya internet kaynaklı aksaklıklardan kaynaklanıyor. Kullanıcılar, erişim sorunlarını takip etmek için anlık durum sayfalarını ve resmi WhatsApp hesabını inceleyebilir. Peki, Whatsapp çöktü mü, sorun ne? İşte detaylar...

WHATSAPP'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Sabah saatlerinden itibaren rapor edilen kesinti verilerine göre, kullanıcıların bir kısmı uygulamaya giriş yaparken sorun yaşarken, bir kısmı ise sadece web sürümünde (WhatsApp Web) kopmalar olduğunu ifade ediyor. Kesintinin kaynağına dair henüz resmi bir açıklama gelmese de, sorunun sunucu kaynaklı bir dalgalanmadan ibaret olduğu tahmin ediliyor.

META'DAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Uygulamanın çatı şirketi olan Meta'dan henüz resmi bir "global çökme" onayı gelmedi. Ancak kullanıcı raporları, sorunun belirli bölgelerde yoğunlaştığını gösteriyor.

WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?

Benzeri kesintiler genellikle kısa süreli teknik güncellemeler veya sunucu yoğunlukları nedeniyle yaşanmakta ve ortalama 30-60 dakika içerisinde kendiliğinden düzelmektedir.

Sorun Yaşıyorsanız Bunları Deneyin:

İnternet bağlantınızı (Wi-Fi veya Mobil Veri) kontrol edin.

Uygulamanın güncel olup olmadığını uygulama mağazasından teyit edin.

Telefonunuzu yeniden başlatarak bağlantı ayarlarını tazeleyin.