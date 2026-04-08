Anneler Günü ne zaman? 2026 Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Dünya genelinde her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü için geri sayım başladı. İlk kez 1908 yılında Anna Jarvis'in kendi annesi için başlattığı anma günü, günümüzde annelerimize duyduğumuz sevgiyi göstermenin en özel sembollerinden biri haline geldi. Peki, 2026 yılında Anneler Günü hangi tarihe denk geliyor? İşte planlarını şimdiden yapmak isteyenler için Anneler Günü takvimi...
ANNELER GÜNÜ İÇİN EN GÜZEL SÖZLER VE MESAJLAR
Hediyenizin yanına ekleyebileceğiniz veya WhatsApp üzerinden gönderebileceğiniz anlamlı sözler:
"Dünyanın en güvenli limanı senin kucağın, en güzel kokusu ise senin tenin. Varlığınla hayatıma kattığın tüm güzellikler için teşekkür ederim canım annem. Anneler Günü'n kutlu olsun!"
"Güneşin doğuşu kadar sıcak, bahar dalları kadar tazesin. İlk öğretmenim, tek sığınağım... İyi ki varsın anneciğim."
"Karşılıksız sevginin yeryüzündeki tanımı sensin. Tüm emeklerin, uykusuz gecelerin ve bitmek bilmeyen sabrın için minnettarım. Seni çok seviyorum!"
SOSYAL MEDYA İÇİN KISA NOTLAR
"Kraliçem, ilk aşkım ve en iyi arkadaşım... Anneler Günü'n kutlu olsun!"
"Evimizin neşesi, hayatımın ışığı canım anneme sevgilerle."
"Bir gün değil, her gün senin günün. İyi ki benim annemsin!"
