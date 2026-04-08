CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anneler Günü ne zaman? 2026 Anneler Günü hangi güne denk geliyor?

Dünya genelinde her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü için geri sayım başladı. İlk kez 1908 yılında Anna Jarvis'in kendi annesi için başlattığı anma günü, günümüzde annelerimize duyduğumuz sevgiyi göstermenin en özel sembollerinden biri haline geldi. Peki, 2026 yılında Anneler Günü hangi tarihe denk geliyor? İşte planlarını şimdiden yapmak isteyenler için Anneler Günü takvimi...

2026 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü, geleneksel olarak her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanmaktadır. 2026 yılı takvimine bakıldığında Anneler Günü 10 Mayıs 2026 Pazar gününe denk gelmektedir.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü'nün temelleri, ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan Anna Jarvis'in, 1905 yılında vefat eden annesi için 1908 yılında bir anma günü düzenlemesiyle atıldı. Bu anlamlı çaba, 1914 yılında ABD Kongresi'nin onayıyla resmiyet kazandı ve zamanla tüm dünyaya yayılarak evrensel bir kutlamaya dönüştü.

HER ANNEYE ÖZEL HEDİYE FİKİRLERİ

Annenizin ilgi alanlarına göre seçebileceğiniz bazı özel fikirler:

Birlikte çekildiğiniz fotoğraflardan oluşan bir dijital fotoğraf çerçevesi veya kişiselleştirilmiş bir anı albümü.

İsmine özel nakışlı bir mutfak önlüğü veya uzun süredir istediği modern bir mutfak gereci.

Eğer çiçekleri seviyorsa nadir bulunan bir saksı bitkisi; el işiyle ilgileniyorsa şık bir örgü/nakış seti.

Yoğun geçen günlerin yorgunluğunu atması için kaliteli bir aromaterapi seti veya sevdiği notalardan oluşan bir parfüm.

Baş harfinin yazılı olduğu bir kolye veya klasik bir ipek eşarp her zaman zarif bir tercihtir.

ANNELER GÜNÜ İÇİN EN GÜZEL SÖZLER VE MESAJLAR

Hediyenizin yanına ekleyebileceğiniz veya WhatsApp üzerinden gönderebileceğiniz anlamlı sözler:

"Dünyanın en güvenli limanı senin kucağın, en güzel kokusu ise senin tenin. Varlığınla hayatıma kattığın tüm güzellikler için teşekkür ederim canım annem. Anneler Günü'n kutlu olsun!"

"Güneşin doğuşu kadar sıcak, bahar dalları kadar tazesin. İlk öğretmenim, tek sığınağım... İyi ki varsın anneciğim."

"Karşılıksız sevginin yeryüzündeki tanımı sensin. Tüm emeklerin, uykusuz gecelerin ve bitmek bilmeyen sabrın için minnettarım. Seni çok seviyorum!"

SOSYAL MEDYA İÇİN KISA NOTLAR

"Kraliçem, ilk aşkım ve en iyi arkadaşım... Anneler Günü'n kutlu olsun!"

"Evimizin neşesi, hayatımın ışığı canım anneme sevgilerle."

"Bir gün değil, her gün senin günün. İyi ki benim annemsin!"

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
