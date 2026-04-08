Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme karşılaşması kritik bir mücadeleye sahne oluyor. Lider Galatasaray, zorlu Göztepe deplasmanına konuk oluyor. Aslan, hafta sonu yaşadığı Trabzonspor mağlubiyetini unutturmak adına mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkıyor. Ev sahibi ekip Göztepe ise kendi sahasında lider Galatasaray'ı devirerek ligin kaderini değiştirmeyi hedefliyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma 8 Nisan 2026 Perşembe günü (Bugün) saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇININ İLK 11'LERİ Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Godoi, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan, Juan, Janderson

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Singo, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Asprilla, Sallai, Barış Alper.