Bursa BUSKİ su kesintisi 8 Nisan 2026 | Bursa'da sular ne zaman gelecek?
Bursa'da yaşayan vatandaşlar güne su kesintisi haberleriyle başladı! BUSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu hatlarındaki arıza onarımı ve altyapı çalışmaları nedeniyle 8 Nisan Çarşamba günü bazı bölgelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesintiden etkilenen bölgelerde yaşayanlar "Sular ne zaman gelecek?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ve diğer ilçelerdeki planlı kesinti saatleri ve BUSKİ arıza sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 15:53
BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ
NİLÜFER - ODUNLUK
Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/04/2026 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 07/04/2026 19:00
Kesim Tarihi: 07/04/2026 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi, Lefkoşe Caddesi, İzmiryolu Caddesi, Mihraplı Caddesi, İstiklal Marşı Caddesi arasında kalan bölge ve civarında, 07.04.2026 tarihinde 09:00 - 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
OSMANGAZİ - DEMİRTAŞ CUMHURİYET
Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/04/2026 14:45
Planlanan Bitiş Tarihi: 08/04/2026 17:45
Kesim Tarihi: 08/04/2026 14:45
Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_GEÇ Alt bölgesinde Bulunan, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 1217. Sokak ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 08.04.2026 Tarihinde 14:45 ile 17:45 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.
OSMANGAZİ - PANAYIR
Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/04/2026 09:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 08/04/2026 12:30
Kesim Tarihi: 08/04/2026 09:30
Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_D29 Alt Bölgesinde Bulunan, Panayır Mahallesi Alper Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 08.04.2026 Tarihinde 09.30 ile 11230 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.
YILDIRIM - KAZIM KARABEKİR
Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/04/2026 12:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 08/04/2026 13:30
Kesim Tarihi: 08/04/2026 12:30
Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C3_D13 Alt Bölgesinde Bulunan, Kazım Karabekir Mahallesi 1.Can Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 8.4.2026 Tarihinde 12:30 ile 13:30 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.
