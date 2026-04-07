Denizli deprem son dakika! Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli

Denizli'nin Güney ilçesi, 7 Nisan Salı günü öğle saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 7 Nisan 2026 günü saat 12:38:51'de merkez üssü Güney olan 4.0 büyüklüğünde bir yer sarsıntısının kaydedildiğini duyurdu. Depremin odak derinliği 11.11 kilometre olarak belirlenirken, sarsıntı Denizli genelinde geniş bir alanda hissedildi. Özellikle geçtiğimiz haftalarda benzer büyüklükteki depremlerle sarsılan bölge halkı, bu yeni depremle birlikte tedbir amaçlı sokağa çıktı. AFAD ve yerel yönetim ekipleri, sarsıntının hemen ardından bölgede tarama faaliyetlerine başladı. İlk gelen bilgilere göre, sarsıntı nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yapısal hasar ihbarı alınmadığı öğrenildi. İşte detaylar!

DENİZLİ'DE KORKUTAN DEPREM: 4,0 İLE SALLANDI

Denizli'nin Güney ve Buldan ilçeleri arasındaki fay hattı, öğle saatlerinde bir kez daha hareketlendi. AFAD verilerine göre merkez üssü Güney olan 4.0 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 11.11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının merkezini Buldan-Yenicekent olarak belirlerken büyüklüğü 3.9 (Mw) olarak revize etti ve depremin yerin sadece 7.9 kilometre derinliğinde, yani oldukça sığ bir noktada olduğunu bildirdi.

Bu sarsıntıdan yaklaşık 11 dakika önce Ege Denizi'nde kaydedilen 3.2 büyüklüğündeki depremle birlikte bölgedeki sismik hareketlilik dikkat çekti. Yüzeye yakın gerçekleşen bu depremler, Denizli il genelinde ve komşu illerde şiddetli hissedilerek vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Ekipler bölgede tarama faaliyetlerini sürdürürken, şu ana kadar herhangi bir yapısal hasar veya yaralanma bilgisi ulaşmadı.

DENİZLİ DEPREMİ HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Merkez üssü Güney (Denizli) olan 4.0 büyüklüğündeki deprem, Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde hissedilir bir etki yarattı. Sarsıntı başta Denizli il merkezi ve ilçeleri olmak üzere; Uşak'ın güney bölgeleri, Manisa'nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçeleri ile Aydın'ın doğusunda yer alan Buharkent ve Nazilli ilçelerinde hissedildi. Depremin derinliği nedeniyle sarsıntı, yüksek katlı binalarda daha belirgin bir sallantı şeklinde hissedilirken, komşu illerden gelen ilk raporlar bölgede durumun sakin olduğunu gösteriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR