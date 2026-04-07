Canlı altın fiyatları | 7 Nisan gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Altın yatırımcısı 7 Nisan Salı gününe kırmızı ibreyle başladı. Geçtiğimiz günlerde 6,8 milyon TL bandını aşarak rekor tazeleyen standart altının kilogramı, yeni günde 6 milyon 770 bin liraya çekildi. Piyasalarda en düşük 6 milyon 755 bin, en yüksek ise 6 milyon 822 bin lira seviyeleri test edilirken, toplam işlem hacmi 17 milyar lirayı aştı. Uzmanlar, ons altındaki geri çekilme ve kâr satışlarının iç piyasada fiyatları dengelediğini belirtiyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasada gram, çeyrek ve tam altın fiyatlarındaki son durumu, 7 Nisan 2026 canlı verileriyle sizler için derledik.

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.666,86 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 6.667,75 TL

7 NİSAN SALI CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,60 (Alış) - 44,61 (Satış)

◼EURO: 51,545 (Alış) - 51,50 (Satış)

◼STERLİN: 58,99 (Alış) - 59,04 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 668 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 668 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 6 milyon 770 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,53, bileşik getirisi yüzde 41,05 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,4774, satışta 44,6556 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,3995, satışta 44,5775 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1540, sterlin/dolar paritesi 1,3230 ve dolar/yen paritesi 159,790 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 azalışla 106,2 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (7 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.666,56 TL 6.667,48 TL Çeyrek Altın 11.081,00 TL 11.442,00 TL Yarım Altın 22.162,00 TL 22.783,00 TL Tam Altın 43.201,48 TL 44.079,71 TL Ata Altın 44.551,52 TL 45.702,27 TL 22 Ayar Bilezik 6.124,74 TL 6.168,64 TL Gümüş 103,92 TL 104,04 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 7 Nisan Salı günü saat 06.17 itibarıyla alınmıştır.