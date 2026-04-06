SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 6 Nisan Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Nisan 2026 şanslı numaraları ve büyük ikramiye detayları burada! Milyonlarca liralık dev ikramiye sahibini arıyor! Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 6 Nisan Pazartesi akşamı Milli Piyango Online üzerinden canlı yayında gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranı erişime açılacak. Peki, "6 Nisan Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" ve "Şanslı numaralar hangileri?" İşte sonuç sorgulama linki ve çekiliş saati...

6 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 6 Nisan 2026 Pazartesi (Bugün) akşamı saat 21.30'da başlayacak. Çekiliş yaklaşık 15-20 dakika sürecek ve sonuçlar hemen ardından resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

HAFTANIN SON ÇEKİLİŞİNDE (4 NİSAN) NELER OLMUŞTU?

Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan 4 Nisan tarihli çekilişte kazandıran şanslı numaralar şunlardı: 19 - 29 - 42 - 59 - 72 - 82 (Joker: 27, SüperStar: 68)

👉 4 Nisan çekilişinde 6 bilen çıkmadığı için dev ikramiye bu akşama devretti. 6 Nisan akşamı yapılacak çekilişte büyük ikramiye miktarının 800 Milyon TL sınırını aşması bekleniyor.

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek ve biletinizi kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Milli Piyango Online: www.millipiyangoonline.com adresine girerek sonuçlar sekmesinden biletinizi sorgulayabilirsiniz.

Milli Piyango Uygulaması: Mobil cihazınıza indirdiğiniz uygulama üzerinden biletinizin QR kodunu okutarak ikramiye durumunuzu anında görebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesinin seçilmesiyle oynanır. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numara çekilir. Ayrıca isteyenler SüperStar özelliğini de ekleyerek kazancını artırma şansı yakalar.