Okullar tatil mi? 6 Nisan Pazartesi okullar kapalı mı?

Nisan ayında kış geri döndü! Hafta sonu yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı, 6 Nisan Pazartesi günü okulların durumunu merak konusu yaptı. Özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan fırtına sonrası "Yarın okullar tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde LGS tarihi değişikliği ile birlikte duyurduğu 12 Haziran idari izni sonrası, gözler şimdi kar yağışı nedeniyle tatil kararı verecek valiliklere çevrildi. Peki, 6 Nisan Pazartesi hangi illerde okullar tatil? İşte son dakika gelişmeleri...

OKULLAR TATİL Mİ 6 NİSAN?

Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili valilikler tarafından bir duyuru yapılmadığı sürece, öğrenciler Pazartesi sabah her zamanki saatlerinde ders başı yapacak. Özellikle ulaşımı etkileyecek ekstrem bir hava olayı öngörülmediği için eğitim takviminde bir aksama yaşanmayacak.

6 NİSAN PAZARTESİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, pazartesi günü yurdun batı kesimlerinde bahar havası etkisini sürdürürken, iç ve doğu bölgelerde serin ve bulutlu bir gökyüzü hakim olacak:

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 16°C. Sabah saatlerinde hafif sis görülebilir.

Ankara: Parçalı bulutlu, gece sıcaklıkları düşük seyretse de gündüz sıcaklık 14°C civarında olacak.

İzmir: Güneşli ve açık bir hava bekleniyor, termometreler 21°C'yi gösterecek.

Antalya: Az bulutlu ve güneşli, sıcaklık 23°C.

Erzurum / Kars: Çok bulutlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali var. Gündüz sıcaklığı 5°C.

Trabzon: Aralıklı yağmurlu ve kapalı bir hava hakim, sıcaklık 12°C.

OKUL TATİLİ BEKLEYENLERE UYARI

Şu an için Türkiye genelinde kar tatili veya idari izin gerektirecek bir durum bulunmuyor. Ancak ani hava değişimlerinin yaşanabileceği illerde velilerin, valiliklerin resmi internet sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri öneriliyor. Herhangi bir yerel tatil kararı alınması durumunda duyurular genellikle pazar akşamı geç saatlerde veya pazartesi sabahın ilk ışıklarında yapılıyor.