Seren Ay diskalifiye mi edildi? Survivor yeni bölümde neler oldu?

Survivor 2026'da tansiyon yükseldi. Seren Ay, yeni bölüm fragmanında Nisanur ile yaşadığı kavga sonrası gündemin merkezine oturdu. Fiziksel temasın yaşandığı olay sonrası "Seren Ay diskalifiye mi edildi?" sorusu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Acun Ilıcalı'nın müdahalesi ve yaptığı uyarı, yeni bölümde yaşanacak gelişmelere dair merakı artırdı. İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar ve Seren Ay-Nisanur kavgasının detayları...

SURVIVOR SEREN AY DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ?

Yeni bölüm fragmanında yer alan görüntülerde Seren Ay'ın, Nisanur'a yönelik fiziksel müdahalesi izleyicileri şoke etti. Tartışmanın büyümesiyle birlikte genç yarışmacıya ansızın saldıran Seren Ay, oyun alanında gerginliğin zirve yapmasına neden oldu. Ancak şu an itibarıyla Seren Ay'ın diskalifiye edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Acun Ilıcalı'nın fragmandaki sert uyarısı ve "Seni bu yarışmada tutmak zorunda değiliz" çıkışı, kararın Acil Durum Konseyi'nde verileceğini gösteriyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seren Ay ve Nisanur arasında başlayan sözlü tartışma, Seren Ay'ın fiziksel saldırısıyla kontrolden çıktı. Takım arkadaşlarının araya girmekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı. Olay sonrası yarışmacıları toplayan Acun Ilıcalı, Seren Ay'ın vukuatlarının artık sınırları zorladığını belirterek ciddi bir yaptırım sinyali verdi.

Kavganın gölgesinde kalan dokunulmazlık oyununda takımlar parkurda kıyasıya bir mücadele verdi ancak adadaki huzursuzluk oyun performanslarını da etkiledi.