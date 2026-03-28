Haberler Haberler Okullar ne zaman kapanacak? 2026 2. dönem ne zaman bitiyor?

Okullar ne zaman kapanacak? 2026 2. dönem ne zaman bitiyor?

2026 yılında okulların ne zaman kapanacağı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. “2. dönem ne zaman bitiyor?” sorusunun yanıtı da bu tarihle netleşmiş durumda. Öğrenciler karnelerini alarak uzun yaz tatiline başlayacak.

Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 13:10 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 13:46
Okullar ne zaman kapanacak? 2026 2. dönem ne zaman bitiyor?

Okullar ne zaman kapanacak 2026 sorusu gündemdeki yerini koruyor. Millî Eğitim Bakanlığı takvimine göre ikinci dönem 2 Şubat 2026'da başlamıştı ve 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihte okullar kapanacak ve öğrenciler yaz tatiline çıkacak. Veliler ve öğrenciler için eğitim yılının bitiş tarihi netleşmiş durumda. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? 2026 2. dönem ne zaman bitiyor? İşte cevabı...

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte sona erecektir. Bu tarih itibarıyla milyonlarca öğrenci için yaklaşık üç ay sürecek olan yaz tatili başlayacaktır.

2. DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erdi.

MEB 2025-2026 TAKVİMİ

2026 Ramazan Bayramı Tatili

  • 19 Mart 2026 Perşembe arife (ikinci dönem ara tatili)
  • 20 Mart 2026 Cuma bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)
  • 21 Mart 2026 Cumartesi bayramın 2. günü
  • 22 Mart 2026 Pazar bayramın 3. günü

2026 Kurban Bayramı Tatili

  • 26 Mayıs 2026 Salı arife (iş günü, yarım gün tatil)
  • 27 Mayıs 2026 Çarşamba bayramın 1. günü (iş günü, tatil)
  • 28 Mayıs 2026 Perşembe bayramın 2. günü (iş günü, tatil)
  • 29 Mayıs 2026 Cuma bayramın 3. günü (iş günü, tatil)
  • 30 Mayıs 2026 Cumartesi bayramın 4. günü

2026 Yılı Diğer Tatil Günleri

  • 1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı Tatili
  • 23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs 2026 Cuma: İşçi Bayramı
  • 19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

