ASKİ Ankara su kesintisi! 28 Mart Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ
POLATLI
Arıza Tarihi: 28.03.2026 07:50:00
Tamir Tarihi: 28.03.2026 15:00:00
Detay: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Karakurt Caddesi üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen vana arızası nedeniyle arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi bir bölümü
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Arıza Tarihi: 28.03.2026 10:15:00
Tamir Tarihi: 28.03.2026 13:15:00
Detay: Değerli abonelerimiz ,Emek mahallesi içerisinde bulunan dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle 10:15 ile 13:15 saatleri arasında plansız su kesintisi yapılmıştır. arızayı en hızlı çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz
Etkilenen Yerler: Emek Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi
GÜDÜL
Arıza Tarihi: 28.03.2026 11:20:00
Tamir Tarihi: 28.03.2026 13:30:00
Detay: Güdül İlçesi akbaş mahallesinde meydana gelen dağıtım şebeke su arızası nedeni ile sukesintisi uygulanacaktır bilginize sunarız.
Etkilenen Yerler: AKBAŞ MAHALLESİ MAZI KESİMLERİNDE
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 28.03.2026 11:45:00
Tamir Tarihi: 28.03.2026 13:30:00
Detay: Değerli abonelerimiz Bademlidere mahallesi 259 Sokak içerisinde Ø100'lük içme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Bademlilere Mahallesi ve civarı
