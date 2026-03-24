Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu: Havalar ne zaman düzelecek?

İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu: Havalar ne zaman düzelecek?

Vatandaşlar “2026’da havalar ne zaman ısınacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de etkili olan soğuk hava dalgasının ardından bahar havasının ne zaman hissedileceği araştırılıyor. Uzmanlar, sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesi için birkaç gün daha beklenmesi gerektiğini belirtiyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 14:46 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 08:18
İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu: Havalar ne zaman düzelecek?

Vatandaşlar "Havalar ne zaman ısınacak, hava durumu ne zaman düzelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde etkili olan soğuk hava dalgasının ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Meteoroloji tahminlerine göre önümüzdeki günlerde sıcaklıkların kademeli olarak artması bekleniyor. "Soğuk hava ne zaman bitecek, havalar ne zaman düzelecek?" sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de önümüzdeki günlerde daha ılıman bir hava bekleniyor. Peki, Soğuk hava ne zaman bitecek, havalar ne zaman düzelecek? İşte cevabı...

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Hafta başında (23-24 Mart) Marmara, İç Anadolu ve Ege'nin iç kesimlerinde etkili olan sağanak yağışlar, hafta ortasında yavaş yavaş doğuya kaymaya başlayacak.

24 Mart Salı günü yağışlı sistem etkisini sürdürürken İç Anadolu'nun yükseklerinde ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur görülecek. Batı Anadolu'da ise bulutların yer yer dağılmaya başladığı bir geçiş süreci yaşanacak.

25 Mart Çarşamba günü yağışlı kütle Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'ya çekiliyor. İstanbul ve çevresinde hava "çok bulutlu" bir hal alırken, sıcaklıklarda 1-2 derecelik küçük kıpırdanmalar görülecek.

26 Mart Perşembe günü itibarıyla Türkiye'nin batı ve orta kesimlerinde hava "açmaya" başlıyor. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de güneş yüzünü gösterecek. Bu durum, hafta sonu için beklenen sıcaklık artışının ilk sinyali olacak.

İSTANBUL: CUMA ALARMI VE SOĞUK DALGA BEKLENTİSİ

Megakentte haftanın ilk yarısı 11-12°C civarında ve yağışlı geçiyor. Perşembe günü yağışın kesilmesiyle sıcaklığın 14°C'ye çıkması bekleniyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: Nisan ayı başında yeni bir soğuk hava dalgası kapıda olabilir. Gerçek bahar sıcaklıklarının (20°C ve üzeri) kalıcı olması için 6 Nisan tarihine kadar sabretmek gerekebilir.

ANKARA: GECE BUZLANMAYA DİKKAT

Başkentte gündüz sıcaklıkları 11-13°C bandında seyrederken, gece sıcaklıkları hala 2-4°C seviyelerine kadar düşüyor. Çarşamba günü yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali sürerken, Perşembe ve Cuma günleri gökyüzünün açılmasıyla birlikte gündüz sıcaklıkları mevsim normallerine yaklaşacak.

İZMİR: BAHAR ERKEN GELİYOR

Ege'nin incisinde yağışlı hava etkisini diğer illere göre daha erken kaybediyor. Salı gününden itibaren parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, hafta sonuna doğru termometrelerin 19-21°C seviyelerini göstermesi öngörülüyor.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ

Hava sıcaklıklarının batıda artmaya başlaması, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri için risk oluşturuyor. Karlı bölgelerde beklenen ani sıcaklık artışları ve yağmur geçişleri; çığ tehlikesi ve kar erimesi kaynaklı su baskınlarına yol açabilir. Bu bölgelerdeki vatandaşların AFAD ve Meteoroloji uyarılarını yakından takip etmesi hayati önem taşıyor.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
