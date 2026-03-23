Canlı altın fiyatları 23 Mart 2026 | Kapalıçarşı gram altın ne kadar?

Kapalıçarşı'da 23 Mart 2026 canlı altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları döviz kurundaki hareketlilikten doğrudan etkilenirken, küresel ekonomik belirsizlikler altını güvenli liman olarak ön plana çıkarıyor. Bugün sabah saatlerinde açıklanan fiyatlar gün içinde değişim gösterebiliyor. Altın alım satımı yapmayı planlayan vatandaşlar, anlık fiyat güncellemelerini takip ederek en uygun zamanı kolluyor. Peki, 23 Mart Pazartesi gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte detaylar...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.213,02 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 6.214 ,66 TL

23 MART PAZARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,31 (Alış) - 44,32 (Satış)

◼EURO: 51,10 (Alış) - 51,34 (Satış)

◼STERLİN: 59,42 (Alış) - 59, 71 (Satış)

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısındaki "şahin" tonlu açıklamalar ve faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesiyle Mart ayı içerisinde yaklaşık %10 değer kaybetti. Haftanın son işlem gününde ons altının 4.500 dolar seviyesinin altına sarkması, yurt içinde gram altını doğrudan etkiledi. Analistler, 6.400 TL seviyesinin gram altın için kritik bir destek noktası olduğunu belirtiyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (23 MART 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.213,02 TL 6.214,66 TL Çeyrek Altın 10.670,00 TL 11.293,00 TL Yarım Altın 21.339,00 TL 22.517,00 TL Tam Altın 42.548,00 TL 44.862,00 TL Ata Altın 43.726,00 TL 46.063,00 TL 22 Ayar Bilezik 5.954,67 TL 6.498,71 TL Gümüş 92,85 TL 92,95 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 23 Mart Pazartesi günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.