Ziraat Türkiye Kupası
Canlı altın fiyatları 23 Mart 2026 | Kapalıçarşı gram altın ne kadar?

23 Mart 2026 tarihinde altın fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları gün içinde değişkenlik gösteriyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve döviz kurundaki dalgalanmalar altın yatırımcılarını tedirgin ederken, vatandaşlar anlık fiyat hareketlerini yakından takip ediyor. Uzmanlar, merkez bankası politikaları ve jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarını etkilediğini belirtiyor. Peki, gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte, 23 Mart Pazartesi altın fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 06:54
Kapalıçarşı'da 23 Mart 2026 canlı altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları döviz kurundaki hareketlilikten doğrudan etkilenirken, küresel ekonomik belirsizlikler altını güvenli liman olarak ön plana çıkarıyor. Bugün sabah saatlerinde açıklanan fiyatlar gün içinde değişim gösterebiliyor. Altın alım satımı yapmayı planlayan vatandaşlar, anlık fiyat güncellemelerini takip ederek en uygun zamanı kolluyor. Peki, 23 Mart Pazartesi gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte detaylar...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.213,02 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.214,66 TL

23 MART PAZARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,31 (Alış) - 44,32 (Satış)

◼EURO: 51,10 (Alış) - 51,34 (Satış)

◼STERLİN: 59,42 (Alış) - 59, 71 (Satış)

Canlı altın fiyatları 23 Mart 2026 Pazartesi

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısındaki "şahin" tonlu açıklamalar ve faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesiyle Mart ayı içerisinde yaklaşık %10 değer kaybetti. Haftanın son işlem gününde ons altının 4.500 dolar seviyesinin altına sarkması, yurt içinde gram altını doğrudan etkiledi. Analistler, 6.400 TL seviyesinin gram altın için kritik bir destek noktası olduğunu belirtiyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (23 MART 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6.213,02 TL 6.214,66 TL
Çeyrek Altın 10.670,00 TL 11.293,00 TL
Yarım Altın 21.339,00 TL 22.517,00 TL
Tam Altın 42.548,00 TL 44.862,00 TL
Ata Altın 43.726,00 TL 46.063,00 TL
22 Ayar Bilezik 5.954,67 TL 6.498,71 TL
Gümüş 92,85 TL 92,95 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 23 Mart Pazartesi günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.

