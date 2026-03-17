18 Mart tatil mi? Yarın üniversiteler ve okullar kapalı mı?

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
18 Mart üniversiteler tatil mi? Çanakkale Zaferi’nde okullar açık mı? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yaklaşırken, öğrenciler ve veliler “Üniversiteler tatil mi, okullar kapalı mı?” sorusuna yanıt arıyor. Türkiye genelinde büyük bir öneme sahip olan bu özel gün, resmi tatiller arasında yer almıyor.

Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 11:28
Öğrencilerin gündeminde yer alan "18 Mart tatil mi?" sorusu, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde yoğun şekilde araştırılıyor. Bu anlamlı gün, resmi tatil takviminde yer almıyor. Dolayısıyla üniversiteler ve okullar 18 Mart'ta açık oluyor ve eğitim devam ediyor. Ancak günün anlam ve önemine uygun olarak eğitim kurumlarında çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi Günü üniversiteler tatil mi?

ÜNİVERSİTELER AÇIK MI?

Üniversiteler de resmi tatil statüsünde olmadığı için 18 Mart Çarşamba günü üniversitelerde dersler ve sınavlar devam eder. Ancak bazı üniversite senatoları veya rektörlükleri, o güne özel etkinlikler ya da bölge bazlı kararlar alabilir. Genel uygulama okulun açık olması yönündedir.

18 Mart bir anma günüdür ancak resmi tatil değildir. Okulunuza gitmeden önce varsa üniversitenizin duyuru panelini veya valilik açıklamalarını kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre; ikinci dönem ara tatili 16 Mart Pazartesi başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapacak.

ARA TATİL TAKVİMİ

14-15 Mart: Hafta Sonu (Tatil Başlangıcı)

16-20 Mart: Ara Tatil Haftası (Okullar Kapalı)

21-22 Mart: Hafta Sonu

23 Mart Pazartesi: Okullarda Ders Başı

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı (1 Ocak): 1 Gün - Perşembe

Ramazan Bayramı Arifesi (19 Mart): Yarım Gün - Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün (20 Mart): 1 Gün - Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün (21 Mart): 1 Gün - Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün (22 Mart): 1 Gün - Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan): 1 Gün - Perşembe

Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs): 1 Gün - Cuma

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı: 26 Mayıs Salı (Arife-yarım gün), 27-28-29-30 Mayıs (Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi)

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2026 Çarşamba

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2026 Pazar

Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim Çarşamba (Arife-yarım gün), 29 Ekim Perşembe

AHaber CANLI YAYIN

Liverpool'da kriz büyüyor! Slot G.Saray'a elenirse...
Transferde flaş gelişme! Barcelona ve Osimhen...
DİĞER
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
CHP siyaseten kambur oldu! "İmamoğlu'nu sırtımızdan atalım" tartışması | Silivri'deki fiyasko sonrası Saraçhane'de provokasyon hazırlığı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
