18 Mart tatil mi? Yarın üniversiteler ve okullar kapalı mı?

Öğrencilerin gündeminde yer alan "18 Mart tatil mi?" sorusu, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde yoğun şekilde araştırılıyor. Bu anlamlı gün, resmi tatil takviminde yer almıyor. Dolayısıyla üniversiteler ve okullar 18 Mart'ta açık oluyor ve eğitim devam ediyor. Ancak günün anlam ve önemine uygun olarak eğitim kurumlarında çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi Günü üniversiteler tatil mi?

ÜNİVERSİTELER AÇIK MI?

Üniversiteler de resmi tatil statüsünde olmadığı için 18 Mart Çarşamba günü üniversitelerde dersler ve sınavlar devam eder. Ancak bazı üniversite senatoları veya rektörlükleri, o güne özel etkinlikler ya da bölge bazlı kararlar alabilir. Genel uygulama okulun açık olması yönündedir.

18 Mart bir anma günüdür ancak resmi tatil değildir. Okulunuza gitmeden önce varsa üniversitenizin duyuru panelini veya valilik açıklamalarını kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre; ikinci dönem ara tatili 16 Mart Pazartesi başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapacak.

ARA TATİL TAKVİMİ

14-15 Mart: Hafta Sonu (Tatil Başlangıcı)

16-20 Mart: Ara Tatil Haftası (Okullar Kapalı)

21-22 Mart: Hafta Sonu

23 Mart Pazartesi: Okullarda Ders Başı

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı (1 Ocak): 1 Gün - Perşembe

Ramazan Bayramı Arifesi (19 Mart): Yarım Gün - Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün (20 Mart): 1 Gün - Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün (21 Mart): 1 Gün - Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün (22 Mart): 1 Gün - Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan): 1 Gün - Perşembe

Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs): 1 Gün - Cuma

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı: 26 Mayıs Salı (Arife-yarım gün), 27-28-29-30 Mayıs (Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi)

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2026 Çarşamba

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2026 Pazar

Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim Çarşamba (Arife-yarım gün), 29 Ekim Perşembe

