Ziraat Türkiye Kupası
Haberler ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! 1 Mayıs bilet sorgulama ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! 1 Mayıs bilet sorgulama ekranı

1 Mayıs 2026 On Numara çekiliş sonuçları akşam saatlerinde açıklandı. Sisal Şans ve noter heyeti huzurunda yapılan çekilişin ardından 22 numara belirlendi. Milyonlarca liralık ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ise merak konusu. İşte 1 Mayıs 2026 On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve kazanan rakamlar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 20:41 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 21:40
1 Mayıs 2026 On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango Online üzerinden canlı yayında gerçekleştirilen çekilişin ardından kazanan şanslı numaralar belli oldu. 80 numara arasından çekilen 22 sayıdan 10'unu doğru tahmin eden talihliler büyük ikramiyeyi kazanma şansı elde etti. Vatandaşlar ise "On Numara sonuçları açıklandı mı?", "1 Mayıs On Numara sonuç sorgulama ekranı" ve "Büyük ikramiye kime çıktı?" sorularına yanıt arıyor. İşte 1 Mayıs 2026 On Numara sonuçları, kazanan numaralar ve ikramiye detayları...

MAYIS 2026 ON NUMARA SONUÇLARI VE KAZANAN NUMARALAR

Sisal Şans tarafından düzenlenen çekiliş sonrası haftanın kazandıran numaraları şunlar oldu:

3-11-12-14-16-17-23-25-27-29-37-39-42-49-50-54-56-58-59-61-63-71

ON NUMARA BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

On Numara çekiliş sonuçlarını öğrenmek ve ikramiye kontrolü yapmak için resmi platformları kullanabilirsiniz:

Milli Piyango Online Sorgulama Ekranı: millipiyangoonline.com

Mobil Uygulama: Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden biletinizdeki karekodu okutarak anında sorgulama yapabilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SAATİ VE GÜNLERİ

On Numara çekilişleri her hafta Pazartesi ve Cuma günleri saat 20.00'de gerçekleştirilmektedir. Bugünün çekilişi de 1 Mayıs Cuma akşamı aynı saatte tamamlanmıştır.

