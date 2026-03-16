Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ikinci ara tatil heyecanı başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında planlanan ara tatil, 16 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla başladı. Millî Eğitim Bakanlığı takvimine göre hafta sonuyla birleşen ara tatil sayesinde öğrenciler 9 günlük bir tatil sürecine girmiş oldu. Bu süre zarfında öğrenciler hem dinlenme hem de ders temposundan uzaklaşma fırsatı bulacak. Peki 16 Mart Pazartesi okullar tatil mi, yarın okul var mı? İşte öğrenciler ve veliler tarafından merak edilen MEB ikinci ara tatil tarihleri ve detaylar…

16-20 MART ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre; ikinci dönem ara tatili 16 Mart Pazartesi başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapacak.

Ara Tatil Takvimi:

14-15 Mart: Hafta Sonu (Tatil Başlangıcı)

16-20 Mart: Ara Tatil Haftası (Okullar Kapalı)

21-22 Mart: Hafta Sonu

23 Mart Pazartesi: Okullarda Ders Başı

ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

16 Mart'ta kapılarını kapatacak olan okullar, bir haftalık aranın ardından 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden açılacak. Bu süreçte hem dinlenmek hem de eksik konuları tamamlamak isteyen öğrenciler için büyük bir fırsat sunuluyor.