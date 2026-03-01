CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI | 2 Mart Survivor yeni bölüm tanıtımı izle!

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI | 2 Mart Survivor yeni bölüm tanıtımı izle!

Survivor 2 Mart 2026 yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Peki Survivor 2 Mart fragmanı neler gösteriyor? Takımlar arasındaki dokunulmazlık mücadelesinde hangi yarışmacılar öne çıkacak? Survivor yeni bölüm tanıtımı ile ada heyecanını kaçırmadan izleyin.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 23:40 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 22:14
SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI | 2 Mart Survivor yeni bölüm tanıtımı izle!

Survivor 2 Mart 2026 yeni bölüm fragmanı ile yarışmacıların zorlu dokunulmazlık oyununa hazırlık süreci ekrana yansıyor. Fragmanda hangi yarışmacıların öne çıktığı, hangi takımın avantajlı olduğu ve eleme adayının kim olacağı merak konusu. Survivor yeni bölüm tanıtımını izleyerek ada konseyindeki stratejileri ve yarışmacıların psikolojik mücadelelerini detaylı olarak takip edebilirsiniz. Bu fragman, 2 Mart Survivor bölümünü canlı izlemek isteyenler için heyecan dolu ipuçları sunuyor.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'ın 28 Şubat Cumartesi akşamki yayınında dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler Takımı oldu.

SURVIVOR 2026 ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Üçüncü eleme adayının kim olacağı merakla beklenirken, ada konseyi sonucunda Seren Ay eleme adayı olarak belirlendi. Seren'in adı, ada içinde stratejilerin ve taktiklerin yeniden şekillenmesine neden oldu.

PERFORMANS BİRİNCİSİ MERT NOBRE'DEN DÖRDÜNCÜ İSİM

Ada oyunlarında gösterdiği üstün performansla öne çıkan Mert Nobre, dokunulmazlık oyununun birincisi olarak dördüncü eleme adayının ismini açıklamakla görevlendirildi. Survivor izleyicileri, Nobre'nin hangi ismi seçeceğini merakla bekledi.

MERT NOBRE'NİN SEÇİMİ: BÜŞRA

Performans birincisi olarak dördüncü eleme adayını belirleme hakkını kullanan Mert Nobre, Büşra'nın adını verdi. Bu karar, hem takım içinde hem de izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı. Büşra'nın eleme adayları arasına girmesi, ada içindeki dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.

ASpor CANLI YAYIN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
F.Bahçe Antalya'da berabere kaldı!
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
Başkan Erdoğan’dan Hamaney için başsağlığı mesajı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maç sonu Semedo ve değişiklik yanıtı!
F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası G.Saray'dan paylaşım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor ile Sarıyer yenişemedi! Sakaryaspor ile Sarıyer yenişemedi! 23:04
F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası G.Saray'dan paylaşım! F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası G.Saray'dan paylaşım! 23:00
Maç sonu Semedo ve değişiklik yanıtı! Maç sonu Semedo ve değişiklik yanıtı! 22:48
"Yorgunluklar olmasa rahat kazanırdık!" "Yorgunluklar olmasa rahat kazanırdık!" 22:41
Kante: İyi bir reaksiyon gösterdik ama... Kante: İyi bir reaksiyon gösterdik ama... 22:38
Fred: Şampiyon olmak için şansımız var! Fred: Şampiyon olmak için şansımız var! 22:36
Daha Eski
"Sakin kalmaya devam etmeliyiz!" "Sakin kalmaya devam etmeliyiz!" 22:34
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:22
Dev maçta kazanan Arsenal! Dev maçta kazanan Arsenal! 21:43
Girona-Celta Vigo maçı ne zaman? Girona-Celta Vigo maçı ne zaman? 20:36
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 20:20
Marsilya-Lyon maçı detayları Marsilya-Lyon maçı detayları 20:06